Що не пізно посадити на клумбі у червні: однорічні та багаторічні квіти
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Червень – дуже плідний місяць для власників саду. У цьому місяці підгодовують, обрізають і обприскують вже посаджені рослини. Але, у червні ще не пізно посадити улюблені квіти на своїх клумбах.
У червні у відкритий грунт садять теплолюбні види, які не переносять заморозки, пише «Фермер».
Які квіти не пізно садити у червні
В червні ще не пізно посіяти насіння швидкозростаючих та довгоквітучих однорічників для цвітіння з липня до заморозків. Це космеї, низькорослі чорнобривці, календула, настурція, аліссум, годеція, лаватера та інші. Можна посіяти дворічники для цвітіння наступного року – турецька гвоздика, віоли.
Які багаторічні квіти можна посіяти
З квітів для посіву в червні вибирають дворічники та багаторічники:
- люпин;
- клематис маньчжурський;
- гвоздику;
- ліхніс корончастий;
- мальву;
- наперстянку;
- дзвіночок середній;
- астру альпійську.
Які квіти можна садити у ґрунт
Квіти, які можна садити в червні у відкритий ґрунт насінням:
Однорічні:
- фіалки;
- чорнобривці;
- календула;
- мишачий горошок;
- настурція;
- айстра;
- декоративний гарбуз.
Дворічні:
- гвоздика;
- маргаритки;
- віола;
- дзвіночок;
- наперстянка.
Багаторічні:
- жоржини;
- гладіолуси;
- півонії;
- конюшина;
- ромашка;
- люпин.