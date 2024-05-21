У червні у відкритий грунт садять теплолюбні види, які не переносять заморозки

Червень – дуже плідний місяць для власників саду. У цьому місяці підгодовують, обрізають і обприскують вже посаджені рослини. Але, у червні ще не пізно посадити улюблені квіти на своїх клумбах.

У червні у відкритий грунт садять теплолюбні види, які не переносять заморозки, пише «Фермер».

Які квіти не пізно садити у червні

В червні ще не пізно посіяти насіння швидкозростаючих та довгоквітучих однорічників для цвітіння з липня до заморозків. Це космеї, низькорослі чорнобривці, календула, настурція, аліссум, годеція, лаватера та інші. Можна посіяти дворічники для цвітіння наступного року – турецька гвоздика, віоли.

Які багаторічні квіти можна посіяти

З квітів для посіву в червні вибирають дворічники та багаторічники:

люпин;

клематис маньчжурський;

гвоздику;

ліхніс корончастий;

мальву;

наперстянку;

дзвіночок середній;

астру альпійську.

Які квіти можна садити у ґрунт

Квіти, які можна садити в червні у відкритий ґрунт насінням:

Однорічні:

фіалки;

чорнобривці;

календула;

мишачий горошок;

настурція;

айстра;

декоративний гарбуз.

Дворічні:

гвоздика;

маргаритки;

віола;

дзвіночок;

наперстянка.

Багаторічні: