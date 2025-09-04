Картопля сильно виснажує ґрунт

Після того як урожай картоплі зібрано, грядки не варто залишати порожніми. Земля, виснажена картоплею, стає ущільненою, бідною на поживні речовини і швидко заростає бур’янами. Щоб зберегти родючість ділянки, досвідчені городники радять одразу ж подбати про ґрунт: або засіяти його сидератами, або ж укрити мульчею. Детальніше про це пише «24 Канал».

Висів сидератів

Сидерати – це рослини, які спеціально вирощують для оздоровлення й підживлення ґрунту. Вони розпушують землю, пригнічують патогени та накопичують корисні речовини. Висівати їх після збирання картоплі можна протягом усього вересня.

Ось кілька корисних варіантів:

біла гірчиця – ідеальна після ураженої фітофторою картоплі. Вона знезаражує ґрунт, знищуючи грибкові спори;

олійна редька добре підходить для важких, ущільнених ґрунтів. Її коріння глибоко проникає в землю й розпушує її природним способом;

бобові культури (наприклад, вика або люпин) – збагачують ґрунт азотом та іншими мінералами, покращуючи його родючість.

Органічне мульчування

Якщо немає змоги або бажання висівати сидерати, землю можна просто замульчувати. Для цього використовують природні матеріали: скошену траву, подрібнене листя або іншу органіку, яка швидко перегниває.

Мульча має декілька переваг: