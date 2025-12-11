Оптимальний час для підзимового посіву настає тоді, коли ґрунт починає підмерзати

Теплиця дозволяє садівникам отримувати ранні овочі та зелень ще до основного сезону. Посів під зиму дає можливість зібрати врожай одними з перших, якщо обрати холодостійкі культури. Оптимальний час для підзимового посіву настає тоді, коли ґрунт починає підмерзати, а температура повітря стабільно тримається близько нуля або трохи нижче, щоб насіння не проросло передчасно під час відлиг. Що можна посадити, пише Ukr.Media.

Шпинат добре переносить заморозки до -7 °C і є ідеальним кандидатом для підзимового посіву. Ґрунт у теплиці розпушують, роблять борозенки глибиною 2-3 см і висівають насіння в сухий ґрунт. Після посіву грядки бажано замульчувати тонким шаром сухого торфу або компосту.

Разом зі шпинатом можна висівати салат, особливо холодостійкі листові сорти. Насіння загортають на глибину 1,5-2 см, а грядки мульчують аналогічно шпинату.

Рукола швидко сходить навесні і дає ароматну зелень. Насіння висівають у борозенки глибиною 1-1,5 см.

Петрушка, кріп та морква також підходять для підзимового посіву. Насіння петрушки та моркви сходить довго, тому осінній посів прискорює отримання врожаю. Кріп менш вибагливий і теж дає ранні сходи. Для петрушки та кропу глибина загортання насіння становить 1,5-2 см, для моркви – 2-3 см. Важливо обирати місця, де навесні не застоюється вода.

Редис також підходить для підзимового посіву, загортають насіння на глибину 2-2,5 см. Щоб уникнути передчасного проростання під час зимових відлиг, у теплиці підтримують стабільно низьку температуру. Для цього грядки можна прикривати снігом, а двері та кватирки залишати відкритими.

Цибуля на перо дає ранню зелень. Для підзимової посадки вибирають дрібну цибулю-сівок до 1 см у діаметрі. Цибулини висаджують у борозенки глибиною 4-5 см на відстані 2-3 см одна від одної. Після посадки грядку замульчують торфом або перегноєм для захисту від морозів. Цей метод забезпечує ранню зелень у той час, коли більшість культур ще не прокинулась.