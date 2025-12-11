Отримаєте ранню зелень вже за декілька тижнів: що посадити в теплиці на зиму
Теплиця дозволяє садівникам отримувати ранні овочі та зелень ще до основного сезону. Посів під зиму дає можливість зібрати врожай одними з перших, якщо обрати холодостійкі культури. Оптимальний час для підзимового посіву настає тоді, коли ґрунт починає підмерзати, а температура повітря стабільно тримається близько нуля або трохи нижче, щоб насіння не проросло передчасно під час відлиг. Що можна посадити, пише Ukr.Media.
Шпинат добре переносить заморозки до -7 °C і є ідеальним кандидатом для підзимового посіву. Ґрунт у теплиці розпушують, роблять борозенки глибиною 2-3 см і висівають насіння в сухий ґрунт. Після посіву грядки бажано замульчувати тонким шаром сухого торфу або компосту.
Разом зі шпинатом можна висівати салат, особливо холодостійкі листові сорти. Насіння загортають на глибину 1,5-2 см, а грядки мульчують аналогічно шпинату.
Рукола швидко сходить навесні і дає ароматну зелень. Насіння висівають у борозенки глибиною 1-1,5 см.
Петрушка, кріп та морква також підходять для підзимового посіву. Насіння петрушки та моркви сходить довго, тому осінній посів прискорює отримання врожаю. Кріп менш вибагливий і теж дає ранні сходи. Для петрушки та кропу глибина загортання насіння становить 1,5-2 см, для моркви – 2-3 см. Важливо обирати місця, де навесні не застоюється вода.
Редис також підходить для підзимового посіву, загортають насіння на глибину 2-2,5 см. Щоб уникнути передчасного проростання під час зимових відлиг, у теплиці підтримують стабільно низьку температуру. Для цього грядки можна прикривати снігом, а двері та кватирки залишати відкритими.
Цибуля на перо дає ранню зелень. Для підзимової посадки вибирають дрібну цибулю-сівок до 1 см у діаметрі. Цибулини висаджують у борозенки глибиною 4-5 см на відстані 2-3 см одна від одної. Після посадки грядку замульчують торфом або перегноєм для захисту від морозів. Цей метод забезпечує ранню зелень у той час, коли більшість культур ще не прокинулась.