Цей місяць підходить як для садових, так і для городніх культур

Травень – ідеальний час для висаджування рослин у відкритий ґрунт, оскільки температура та вологість ґрунту сприяють їхньому розвитку. Цей місяць підходить як для садових, так і для городніх культур. Завдяки помірним заморозкам, дощам і температурним коливанням, рослини можуть адаптуватися до змінних умов. Що посадити у травні, пише «Главред».

Зелень

У травні можна висівати або висаджувати розсаду петрушки, базиліка, чебрецю, кропу, шавлії та цикорію. Ці рослини добре переносять мінливу погоду, не потребують складного догляду та мають відмінні смакові якості. Перед висадкою важливо дотримуватися температурного режиму.

Овочі

Перед посадкою овочів необхідно підготувати ґрунт: розпушити, перекопати та додати азотні добрива у співвідношенні 30 г на 1 м². Також слід прибрати сухе листя з кущів смородини, вишні, яблуні та інших фруктових дерев. У травні можна вирощувати моркву, ріпу, капусту, огірки, картоплю, часник, редис та кукурудзу. У другій половині місяця можна висаджувати баклажани, помідори та перець. Для посадки картоплі важливо, щоб температура ґрунту на глибині 9 см була близько 8 °C. При температурі від +20 °C можна садити пастернак, петрушку, ріпу, моркву, а також боби та горох. Травень – найкращий період для посадки цибулі.

Ягоди

Малину та полуницю також можна садити в травні. Ґрунт для них краще готувати в квітні, коли погода ще не стабілізувалася. Щоб ягоди точно прижилися, дотримуйтесь таких порад:

грунт має бути з нейтральним вмістом кислот;

уникайте вітрів;

забезпечте хороший доступ до сонячного світла;

не садіть малину після помідорів, картоплі або полуниці.

Гарбузові культури

Якщо ви вирощуєте кавуни, гарбузи та дині, то травень – найкращий час для їх висадки. Сійте насіння кавуна, коли повітря прогрілося до 12 °C. Щоб отримати гарний урожай гарбуза, садіть його після помідорів, картоплі, гороху або квасолі. Перед посадкою дині в ґрунт краще накрити його агроволокном за 2 тижні для прогрівання землі.

Квіти

У травні можна садити багато видів квітів, оскільки ґрунт має не тільки достатню вологість для посіву насіння, а й належну температуру. Відповідаючи на запитання квітникарів про те, що садити в травні, найбільш вдалим вибором стануть такі види: настурція, айстра, чорнобривці, гіпсофіла, троянди, королиця, петунії, портулак. Успіх і тонкощі посадки залежатимуть від погодних умов, тому для впевненості в першій половині місяця можна висаджувати квіти, які легко переносять холод. Перед тим, як прорости, насіння перебуватиме в ґрунті близько тижня