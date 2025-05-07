Насамперед потрібно прибрати зайву вологу з ділянки

Після сильних дощів город може перетворитися на суцільне болото, а надмірна волога – звести нанівець усі зусилля, вкладені у вирощування врожаю. Навіть найретельніший догляд не врятує рослини, якщо вони тривалий час перебуватимуть у надто мокрому ґрунті без доступу повітря. Щоб уникнути втрат і допомогти городу та саду оговтатися після підтоплення, варто оперативно вжити заходів. Покрокові дії пише Аpostrophe.

Що робити, якщо город і сад затопило

Організуйте відведення води. Насамперед потрібно прибрати зайву вологу з ділянки. Для цього прокопайте дренажні канавки або борозни, які допоможуть воді стікати. Особливо важливо це зробити навколо грядок і кущів.

Поліпшіть аерацію ґрунту. Якщо земля щільна та надмірно волога, коріння починає задихатися. Акуратно проколюйте ґрунт вилами навколо овочів, ягідників і дерев – це сприятиме доступу повітря до кореневої системи.

Розпушіть землю навколо дерев. Навіть якщо доросле дерево витримує тривале зволоження, розпушування ґрунту в пристовбурних кругах допоможе йому швидше відновитися.

Захистіть ягідні кущі. Малина, смородина, аґрус та жимолость особливо чутливі до перезволоження. Якщо вода затримується в ямках біля кущів, викопайте глибші дренажні канавки.

Рятуйте трав’янисті багаторічники та полуницю. Такі рослини краще тимчасово викопати разом із грудкою землі, щоб дати їм можливість просохнути й відновити доступ до кисню. Потім висадіть їх назад на підсохлу ділянку.

Обкопайте великі квітники. Якщо затоплення торкнулося клумб, зробіть по периметру глибокі канави для відтоку води та полегшіть доступ повітря, проколюючи землю вилами.

Після зливи підживлення обов’язкове

Відновіть баланс поживних речовин. Після підтоплення з ґрунту вимивається азот, а процеси гниття залишків коріння потребують додаткового вуглецю. Для нормалізації азотного обміну використовуйте швидкорозчинні добрива: аміачну селітру, сульфат амонію або карбамід. Вносьте їх під час розпушування ґрунту.

Застосовуйте адаптогени. Щоб зменшити стрес у рослин, обприскайте їх біостимуляторами або адаптогенами, це допоможе відновити обмінні процеси та зміцнити імунітет.

Зменшуйте кислотність ґрунту. Надмірна волога часто призводить до закислення. Для нормалізації pH використовуйте деревний попіл (1 склянка на 1 м2), доломітове борошно або подрібнену крейду. Не застосовуйте попіл для рослин, що люблять кислий ґрунт.

Захист від хвороб після підтоплення

Проводьте дезінфекцію при потребі. Якщо вода затопила господарські споруди, колодязі або майданчики, проведіть обробку розчинами з вмістом хлору (100 г гіпохлориту кальцію на 10 л води).

Обробляйте ґрунт проти патогенів. Для зниження ризику розвитку хвороб у вологому середовищі використовуйте розчин перекису водню – 37% препарат розведіть до концентрації 1% (приблизно 100 мл на 3,5 л води).

Не зволікайте з фунгіцидами. Волога земля – ідеальні умови для грибкових інфекцій. Проведіть обприскування рослин фунгіцидами одразу після відходу води, а повторну обробку через 10-14 днів. Особливо це важливо для полуниці, винограду, троянд, смородини та інших вразливих культур.