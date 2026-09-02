Нічні температури у вересні можуть різко знижуватися, тому молоді рослини бажано захистити від короткочасних заморозків

Після завершення літнього сезону грядки не обов’язково залишати порожніми. У вересні ще можна посіяти кілька холодостійких культур, які добре розвиваються за помірної температури та здатні давати свіжу зелень восени. Для таких посівів обирайте сонячні або частково захищені ділянки, де немає застою води. Які культури підходять для вересневих посадок, пише Styler.

Шпинат

Шпинат добре переносить прохолодну погоду, тому його можна висівати на початку осені. Для вересневого посіву обирайте сорти, стійкі до низьких температур.

Підготуйте пухкий родючий ґрунт і висійте насіння на невелику глибину. За сприятливої погоди рослини швидко сформують листя, яке можна поступово зрізати в міру потреби.

Похолодання сповільнить ріст шпинату, але не обов’язково одразу припинить його розвиток. За м’якої осені свіже листя можна збирати досить тривалий час.

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Рукола

Рукола належить до культур, які швидко формують зелень, тому вересень добре підходить для її повторного посіву. Уже через короткий час після появи сходів можна буде використовувати молоде листя для салатів та інших страв.

Висівайте руколу на сонячній ділянці або в місці, захищеному від сильного холодного вітру. Наприклад, грядка біля стіни будинку може довше залишатися теплою.

Коли температура почне знижуватися, розвиток рослин сповільниться. Проте за правильного догляду зелень можна буде збирати ще тривалий час.

Зелена цибуля

Вересень підходить і для висаджування цибулі на зелень. Її можна розмістити на ділянках, які звільнилися після збирання ранніх овочів.

Перед посадкою підготуйте ґрунт, видаліть рослинні рештки та розпушіть верхній шар. Розмістіть цибулини в землі так, щоб вони встигли добре вкоренитися до настання стійкого похолодання.

Зелена цибуля невибаглива у догляді та може забезпечити свіжою зеленню протягом осіннього сезону.

Зимовий салат

Для пізньої посадки обирайте холодостійкі сорти листкового салату. Висаджуйте його на ділянці, захищеній від сильних вітрів, і стежте за вологістю ґрунту.

Під час збирання не обов’язково зрізати всю рослину. Відривайте лише зовнішні листки, залишаючи центральну частину недоторканою. Завдяки цьому салат зможе продовжувати формувати нове листя.

Як захистити вересневі посіви від заморозків

Нічні температури у вересні можуть різко знижуватися, тому молоді рослини бажано захистити від короткочасних заморозків. Для цього використовуйте легке біле агроволокно.

Накривайте грядки ввечері, якщо прогноз погоди попереджає про похолодання, а вранці знімайте укриття, коли температура підвищиться. Матеріал допомагає зберегти тепло біля поверхні ґрунту та водночас пропускає повітря і вологу.