Груша також може бути вдалим вибором для саду, особливо якщо підібрати сорт, адаптований до місцевих умов

Персики можуть дарувати смачні плоди, але для стабільного врожаю їм потрібен ретельний догляд. Регулярна обрізка, контроль хвороб і захист від шкідників забирають чимало часу, особливо у садівників без великого досвіду. Водночас існують фруктові дерева, які можуть бути менш вибагливими та добре підходять для домашнього саду. Martha Stewart пише про п’ять варіантів, на які варто звернути увагу тим, хто хоче вирощувати власні фрукти без надмірних зусиль.

Інжир

Інжир може стати цікавою альтернативою персику, адже зазвичай не потребує такої інтенсивної обрізки. Крім того, він менш схильний до деяких проблем, які часто ускладнюють вирощування персикових дерев.

У регіонах із холодними зимами молоді рослини потребують додаткового захисту від морозів. Компактні різновиди можна вирощувати у великих контейнерах, щоб на холодний період переносити їх у захищене місце.

Шовковиця

Шовковиця належить до витривалих плодових дерев і здатна добре розвиватися за різних умов. Вона зазвичай не потребує такого ретельного догляду, як персик, а доросле дерево може давати велику кількість плодів.

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Перед посадкою важливо правильно вибрати місце. Стиглі ягоди падають на землю та можуть залишати плями, тому дерево краще розташувати трохи далі від терас, доріжок і майданчиків із твердим покриттям.

Груша

Груша також може бути вдалим вибором для саду, особливо якщо підібрати сорт, адаптований до місцевих умов і стійкий до поширених захворювань. За правильного догляду дерево здатне довго плодоносити та давати хороший урожай.

Для молодої груші оберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом і забезпечте регулярний полив. Також зверніть увагу на особливості запилення: деякі сорти краще плодоносять, якщо поруч росте інший сумісний сорт.

Хурма

Хурма може здивувати невибагливістю. Після того як дерево добре вкорениться, воно стає витривалішим і не потребує постійної обрізки.

Молодій рослині забезпечте достатній полив, особливо в посушливі періоди. Надалі обрізка переважно зводиться до видалення сухих, пошкоджених або тих, що перетинаються, гілок.

Азиміна

Азиміна менш схильна до багатьох проблем зі шкідниками, які можуть виникати у персикових дерев. Молоді саджанці потребують певного захисту від надмірно яскравого сонця, але дорослі дерева добре почуваються на сонячних ділянках.

Для регулярного плодоношення важливо подбати про запилення. Зазвичай для цього висаджують щонайменше два генетично різні дерева азиміни, які зможуть запилювати одне одного.