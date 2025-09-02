Морозник належить до родини жовтецевих і здатен зацвісти ще до приходу стабільного тепла

Садівники часто шукають квіти, які радують око ще на початку весни. Одним із таких справжніх скарбів є чемерник, який ще називають морозником або різдвяною трояндою. Ця декоративна рослина не боїться низьких температур, зберігає привабливий вигляд навіть узимку й квітне тоді, коли більшість інших рослин лише пробуджуються. Детальніше про чемерник пише ТСН.

Чому морозник називають різдвяною трояндою

Морозник належить до родини жовтецевих і здатен зацвісти ще до приходу стабільного тепла. У південних регіонах України його перші бутони з’являються наприкінці зими, а в центральній і північній частині – з квітня. Його квіти схожі на мініатюрні троянди й бувають найрізноманітніших відтінків: білого, кремового, рожевого, бузкового та навіть зеленого.

5 причин посадити морозник у своєму саду

Цвіте рано. Одним із перших з'являється після танення снігу Стійкий до морозів. Добре переносить навіть сильні зимові холоди Невибагливий. Підходить для напівтінистих ділянок, не потребує частого поливу Живе довго. Може рости на одному місці десятки років Декоративний. Великі квіти надають клумбі святкового вигляду вже на початку весни

Як правильно висаджувати морозник восени

Вибір місця. Найкраще місце – легка напівтінь, наприклад, під деревами чи біля чагарників.

Підготовка ґрунту. Підійде пухкий, добре дренований, родючий ґрунт з нейтральною кислотністю.

Час посадки. Оптимальний період – вересень-жовтень. Це дасть рослині час укоренитися до зими.

Мульчування. Замульчуйте ґрунт листям або перегноєм, щоб захистити коріння від перепадів температур.

Догляд. Поливати потрібно лише у суху погоду. Навесні бажано внести органічне підживлення.