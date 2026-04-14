На відміну від гортензії, лагерстремія значно краще переносить спекотну погоду

Багато власників ділянок обирають гортензію за її пишне цвітіння, проте догляд за нею потребує чимало зусиль. Рослина чутлива до спеки, потребує регулярного поливу та правильно підібраного освітлення. Саме тому дедалі більше садівників шукають простіші у догляді альтернативи. Одним із найкращих варіантів вважається лагерстремія.

Чим особлива лагерстремія

Лагерстремію часто називають індійським бузком через її ефектне цвітіння. Її суцвіття великі, яскраві та можуть мати різноманітні відтінки – від білого до насичено-червоного. Пелюстки мають ніжну хвилясту форму, що додає рослині особливої декоративності.

Окрім квітів, чагарник приваблює увагу незвичною корою та сезонною зміною кольору листя. Восени він стає ще яскравішим, додаючи саду теплих барв.

Основні переваги перед гортензією

На відміну від гортензії, лагерстремія значно краще переносить спекотну погоду. Вона не боїться прямих сонячних променів і навіть потребує їх для активного цвітіння. Період цвітіння у неї довший і триває до самої осені.

Ще однією важливою перевагою є витривалість до посухи. Після вкорінення рослина не потребує частого поливу, що значно спрощує догляд.

Як правильно обрати місце для посадки

Для гарного розвитку лагерстремії важливо забезпечити достатню кількість сонця. Найкраще підходять відкриті ділянки з південного боку. Також варто подбати про захист від холодного вітру.

Ґрунт може бути різним за складом, але обов’язково добре дренованим. Застій води є небезпечним для кореневої системи. Рослину також можна вирощувати у великих контейнерах на терасах або балконах.

Догляд за рослиною

Молоді рослини потребують більшої уваги, особливо у регіонах із холодними зимами. Для захисту коренів використовують мульчування, а гілки вкривають спеціальними матеріалами.

Важливим етапом є обрізка. Її проводять наприкінці зими або на початку весни, скорочуючи пагони. Це стимулює активний ріст і рясне цвітіння.