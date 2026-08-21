Якщо органічний матеріал здоровий і вже почав розкладатися, перекопувати його перед осінню не потрібно

Органічна мульча, яка весь сезон лежала на грядках, не обов’язково потребує повного прибирання перед осінню. Солома, сіно, кора, компост та інші матеріали продовжують захищати ґрунт від пересихання, стримують ріст бур’янів і поступово розкладаються, збагачуючи землю органічними речовинами. Що робити з мульчею наприкінці літа, пишуть «Новини.Info».

Коли мульчу можна залишити

Якщо за літо мульча частково розклалася, але не має неприємного запаху, плісняви чи слідів захворювань, її можна залишити на грядці. Навіть тонкий шар органічного матеріалу захищає поверхню ґрунту від пересихання, вимивання поживних речовин і різких перепадів температури.

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На грядках із багаторічними рослинами така мульча особливо корисна восени. Якщо матеріал сильно осів і його стало мало, не обов’язково прибирати залишки, достатньо додати зверху свіжий шар.

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Коли стару мульчу краще прибрати

Від літньої мульчі варто позбутися, якщо рослини на грядці хворіли, а на матеріалі залишилися уражені листки чи стебла. Такі рослинні рештки можуть стати джерелом інфекції наступного сезону, тому їх краще винести з грядки.

Також не варто залишати дуже товстий і злежаний шар трави або іншої органіки. Він погано пропускає повітря та воду, довго залишається вологим і може створювати несприятливі умови біля основи рослин.

Особливо важливо стежити за мульчею біля дерев і кущів. Вона не повинна торкатися стовбурів, адже постійна вологість біля кори може спричинити її пошкодження. Залишайте навколо стовбура невеликий вільний простір.

Як оновити мульчу перед осінню

Перед додаванням нового матеріалу приберіть бур’яни та хворі рослинні рештки. Якщо ґрунт сухий, спочатку полийте грядку, а потім розкладіть свіжу мульчу.

Для ефективного захисту від бур’янів шар органічного матеріалу має бути приблизно 5–7 сантиметрів. Водночас не варто насипати його безпосередньо на стебла рослин.

Свіжу траву краще розкладати не надто товстим шаром, щоб вона не злежувалася і не утворювала щільну вологу кірку. Деревну тріску також краще залишати на поверхні ґрунту, а не змішувати її з землею безпосередньо біля коренів.

Чи потрібно перекопувати стару мульчу

Якщо органічний матеріал здоровий і вже почав розкладатися, перекопувати його перед осінню не потрібно. Його можна залишити на поверхні, де він поступово розкладатиметься та захищатиме ґрунт.

Якщо навесні на цій ділянці плануєте висівати овочі, частину товстого шару можна буде просто відсунути перед посадкою. Так ви збережете корисне покриття ґрунту й уникнете зайвого глибокого перекопування.