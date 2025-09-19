Перед тим як почати пересадку, краще спершу підготувати посадкові ямки

Осінь – найкращий період для того, щоб пересадити півонії. Саме зараз ця процедура максимально ефективна та важлива для здоров’я квітів і їхнього розкішного вигляду наступного сезону. Як це зробити правильно, пише «Главред».

Чому півонії варто пересаджувати восени

Основна причина осінньої пересадки – це природна підготовка рослини до спокою. Якщо перенести кущ на нове місце у вересні або на початку жовтня, він встигне укоренитися до заморозків. А ось навесні або влітку такі дії можуть лише зашкодити: півонія буде довго відновлюватися й зацвіте не раніше, ніж на третій-четвертий рік.

Ще один важливий момент – температурний режим. Якщо повітря тепліше за +15°C, особливо вночі, пересаджена півонія може активізувати ріст, не розвинувши потрібної кореневої системи.

Як правильно пересадити півонію восени

Час обрати не випадково: найкраще копати після дощу, коли ґрунт вологий – так менше ризику пошкодити корінці. Якщо дощу не було, добре полийте кущ за день до викопування.

Викопування: працюйте обережно, залишаючи грудку землі на корінні. Стебла вкорочують до 10 см, це полегшить посадку.

Підготовка лунки: нове місце має бути світлим і добре провітрюваним. Уникайте тіні та близькості до будівель, півонії цього не люблять.

Поживний ґрунт: землю очищують від бур’янів і змішують з піском і золою, це покращить структуру і живлення.

Глибина посадки: не заглиблюйте бруньки надто глибоко, але й не залишайте занадто близько до поверхні. Орієнтуйтесь на 3-5 см від рівня ґрунту.

Полив і ущільнення: воду додають безпосередньо в ямку під час посадки. Трамбувати слід не над корінням, а по краях лунки, щоб не пошкодити майбутні бруньки.

Як ділити півонії правильно

Перед поділом необхідно продезінфікувати ніж або лезо. Кореневу систему ділять на 2-4 частини, кожна з яких повинна мати не менше 3-5 бруньок і добре розвинені корінці (по 5-6 см).

Перед посадкою бажано обробити ці частини в розчинах біостимуляторів або фунгіцидів: підійдуть «Фітоспорин», марганцівка, «Епін», «Циркон» чи «Гетероауксин». Після обробки коріння просушують у затіненому прохолодному місці приблизно годину.

Порада від досвідчених садівників

Перед тим, як почати пересадку, краще спершу підготувати посадкові ямки, а вже потім викопувати кущ. Це скоротить час перебування рослини «на повітрі» і підвищить шанс на приживлення. Якщо ви зробите все правильно, навесні ваші півонії потішать вас активним ростом і красивими квітами.