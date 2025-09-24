Одразу після дощу не варто бігти на ділянку з інструментами

Після опадів земля на грядках ущільнюється, що ускладнює доступ повітря до коріння і негативно впливає на ріст рослин. Щоб уникнути проблем, важливо знати, як грамотно розпушити ґрунт. Це просте завдання, якщо дотримуватись кількох перевірених порад, про які пише ТСН.

Не поспішайте з роботою

Краще зачекати, поки верхній шар землі трохи підсохне, але ще залишатиметься вологим. Це дозволить уникнути пошкодження ґрунтової структури та коріння.

Частота розпушування залежить від погоди

У періоди з частими дощами грядки потребують розпушування частіше – до 3-7 разів ще до появи сходів. У такому випадку зручно сіяти культури, які швидко проростають, наприклад, редис чи салат.

Розпушуйте за правилами

До появи сходів ґрунт слід обробляти між рядами на глибину до 3 см. Коли з’являються перші паростки, глибину можна збільшити до 5 см і поєднати розпушування з прополюванням. Для дорослих рослин допустиме розпушування до 15 см.

Виберіть зручний інструмент

Краще використовувати легкий, компактний інвентар – невелику сапку або ручний культиватор. Вони не пошкоджують коріння та зручні для роботи на малій глибині.

Зробіть дренажні канавки

Якщо грядки розміщені в низинній ділянці, варто прокопати невеликі траншеї між ними. Це допоможе зайвій воді швидше стікати, запобігаючи загниванню коріння та полегшуючи наступне розпушування.