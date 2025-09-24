Земля після дощу перетворилася на камінь: прості способи розпушити грядку
Після опадів земля на грядках ущільнюється, що ускладнює доступ повітря до коріння і негативно впливає на ріст рослин. Щоб уникнути проблем, важливо знати, як грамотно розпушити ґрунт. Це просте завдання, якщо дотримуватись кількох перевірених порад, про які пише ТСН.
Не поспішайте з роботою
Одразу після дощу не варто бігти на ділянку з інструментами. Краще зачекати, поки верхній шар землі трохи підсохне, але ще залишатиметься вологим. Це дозволить уникнути пошкодження ґрунтової структури та коріння.
Частота розпушування залежить від погоди
У періоди з частими дощами грядки потребують розпушування частіше – до 3-7 разів ще до появи сходів. У такому випадку зручно сіяти культури, які швидко проростають, наприклад, редис чи салат.
Розпушуйте за правилами
До появи сходів ґрунт слід обробляти між рядами на глибину до 3 см. Коли з’являються перші паростки, глибину можна збільшити до 5 см і поєднати розпушування з прополюванням. Для дорослих рослин допустиме розпушування до 15 см.
Виберіть зручний інструмент
Краще використовувати легкий, компактний інвентар – невелику сапку або ручний культиватор. Вони не пошкоджують коріння та зручні для роботи на малій глибині.
Зробіть дренажні канавки
Якщо грядки розміщені в низинній ділянці, варто прокопати невеликі траншеї між ними. Це допоможе зайвій воді швидше стікати, запобігаючи загниванню коріння та полегшуючи наступне розпушування.