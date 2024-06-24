Якщо вовчок росте всередину крони, то його точно потрібно видалити

Вовчки – це молоді пагони на рослині, через які рослина-господар може інфікуватися, залишитися без вологи і поживних речовин. Як їх обрізати, щоб це позитивно вплинуло на дерева, читайте у матеріалі ZAXID.NET.

Основні правила обрізання

Якщо вовчок росте всередину крони, то його точно потрібно видалити, як і ті прирости, які спрямовані вертикально, пише «Флористікс».

Ті вовчки, що слабші і ростуть назовні, можна вкоротити на знижувальну бруньку і згодом перетворити на плодові гілки.

Плодові гілки, навіть якщо вони спрямовані всередину крони, не варто обрізати, нехай вони хоч рік відплодоносять.

Про чашоподібну форму крони

У вигляді чаші зазвичай формують крону персика, але підходить цей спосіб і для інших плодових дерев. Чашоподібна крона не передбачає наявність основного стовбура, але передбачає 1-1,5 яруса скелетних гілок, спрямованих у різні боки.

Сформувавши крону таким чином, потрібно стежити, щоб усі сторони чаші розвивалися рівномірно. Потрібно підрівняти по висоті всі прирости, намагаючись при цьому не надто їх вкорочувати, щоб у наступному році знову не отримати довгі та потужні прирости. При такій обрізці за 3-4 роки дерево заспокоїться, набуде форми і краще плодоноситиме.