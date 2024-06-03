Малина не любить запаху квасолі

Кущі малини можуть легко розростатися, тому поруч з ними потрібно посадити ті рослини, які стримуватимуть її ріст. Що саме садити біля малини, читайте на ZAXID.NET.

Щавель

Він виділяє речовини, які перешкоджають розростанню коренів чагарнику. Тому щавель можна сміливо висаджувати по периметру малинника.

Але садити щавель потрібно густою смугою – не менше півметра, пише «Уніан». Цей спосіб не підійде, якщо в саду мало місця. Крім цього, щавель теж розростається нічим не гірше за малину, тому його доведеться прополювати і зрізати квітконоси з насінням.

Квасоля

Малина не любить запаху квасолі (як звичайної, так і спаржевої), а на її корінцях живуть бактерії, які насичують ґрунт азотом. Він перешкоджає розростанню малинника, змушує нарощувати зелену масу, а не коріння.

Метлюг

Ця однорічна рослина – насправді бур'ян, у якого сильно розвинене коріння. Саме вони стримують пагони малини, забирають на себе речовини, які потрібні для розвитку кореневих відгалужень чагарнику. Також метлюг у міжряддях позбавляє кореневі відростки малини сонячного світла і вологи, без яких їм важко рости.

Кукурудза

Крім цих трьох, є ще один сусід-конкурент малини. Якщо малинник розташований не в саду, а, до прикладу, наприкінці городу, то біля нього можна посадити кукурудзу, вона як і щавель стримуватиме розростання кущів.