Зимовий період – ідеальний час для підготовки до нового дачного сезону

Січень – це чудовий час для підготовки до весняного сезону і початку посадки розсади. Хоча на вулиці ще панує зима, саме зараз можна почати сіяти деякі овочі, квіти та ягоди, щоб отримати здорові і міцні рослини до приходу тепла. «Фермер» пише, які культури варто сіяти в січні, а також ділиться секретами умов для їх успішного вирощування.

У січні садять рослини з довгим періодом вегетації, які не встигають дозріти в умовах короткого літа.

Квіти на розсаду: коли і які садити

Січень – чудовий час для посадки квітів, адже це дозволяє прискорити цвітіння. Крім однорічних, можна посадити й багаторічні квіти. Ось деякі з них:

петунія – краще сіяти її одразу в окремі ємності, наприклад, у торф'яні таблетки;

– краще сіяти її одразу в окремі ємності, наприклад, у торф'яні таблетки; лобелія – одна з найпопулярніших квітучих рослин для розсади;

– одна з найпопулярніших квітучих рослин для розсади; бегонія – їй підходить суміш листової землі з піском і торфом;

– їй підходить суміш листової землі з піском і торфом; гвоздика Шабо – дуже ароматна та барвиста квітка;

– дуже ароматна та барвиста квітка; геліотроп – сіяти його варто у вологий ґрунт, що складається з піску та торфу;

– сіяти його варто у вологий ґрунт, що складається з піску та торфу; еустома – вимоглива до тепла, тому потребує особливих умов для пророщування.

Для вигонки можна посадити цибулинні культури (нарциси, гіацинти, тюльпани, крокуси), щоб до березня отримати красиві весняні букети.

Овочі для розсади в січні

Ранній початок вирощування овочів дозволяє отримати ранні врожаї. В січні варто садити:

болгарський перець – середньостиглі та пізні сорти потребують особливих умов для пророщування;

– середньостиглі та пізні сорти потребують особливих умов для пророщування; томати – ці теплолюбні рослини вимагають довгого вегетаційного періоду, тому їх слід садити на розсаду в січні;

– ці теплолюбні рослини вимагають довгого вегетаційного періоду, тому їх слід садити на розсаду в січні; баклажани – посадка баклажанів дозволить отримати здорову розсаду до травня;

– посадка баклажанів дозволить отримати здорову розсаду до травня; селера – в умовах короткого сезону сіяти її слід в січні, оскільки її вегетація триває до 160 днів;

– в умовах короткого сезону сіяти її слід в січні, оскільки її вегетація триває до 160 днів; цибуля порей та чорнушка – для отримання врожаю ріпчастої цибулі за один рік;

– для отримання врожаю ріпчастої цибулі за один рік; капуста (білокачанна та кольорова) – пізні сорти можна сіяти в січні для подальшого вирощування.

Труднощі при вирощуванні розсади в січні

Зимовий період має свої труднощі: короткий світловий день, перепади температури та високий ризик грибкових захворювань. Щоб збільшити шанси на успішне вирощування, важливо створити правильні умови: