Що садити в січні на розсаду: 16 рослин для раннього врожаю
Січень – це чудовий час для підготовки до весняного сезону і початку посадки розсади. Хоча на вулиці ще панує зима, саме зараз можна почати сіяти деякі овочі, квіти та ягоди, щоб отримати здорові і міцні рослини до приходу тепла. «Фермер» пише, які культури варто сіяти в січні, а також ділиться секретами умов для їх успішного вирощування.
У січні садять рослини з довгим періодом вегетації, які не встигають дозріти в умовах короткого літа.
Квіти на розсаду: коли і які садити
Січень – чудовий час для посадки квітів, адже це дозволяє прискорити цвітіння. Крім однорічних, можна посадити й багаторічні квіти. Ось деякі з них:
- петунія – краще сіяти її одразу в окремі ємності, наприклад, у торф'яні таблетки;
- лобелія – одна з найпопулярніших квітучих рослин для розсади;
- бегонія – їй підходить суміш листової землі з піском і торфом;
- гвоздика Шабо – дуже ароматна та барвиста квітка;
- геліотроп – сіяти його варто у вологий ґрунт, що складається з піску та торфу;
- еустома – вимоглива до тепла, тому потребує особливих умов для пророщування.
Для вигонки можна посадити цибулинні культури (нарциси, гіацинти, тюльпани, крокуси), щоб до березня отримати красиві весняні букети.
Овочі для розсади в січні
Ранній початок вирощування овочів дозволяє отримати ранні врожаї. В січні варто садити:
- болгарський перець – середньостиглі та пізні сорти потребують особливих умов для пророщування;
- томати – ці теплолюбні рослини вимагають довгого вегетаційного періоду, тому їх слід садити на розсаду в січні;
- баклажани – посадка баклажанів дозволить отримати здорову розсаду до травня;
- селера – в умовах короткого сезону сіяти її слід в січні, оскільки її вегетація триває до 160 днів;
- цибуля порей та чорнушка – для отримання врожаю ріпчастої цибулі за один рік;
- капуста (білокачанна та кольорова) – пізні сорти можна сіяти в січні для подальшого вирощування.
Труднощі при вирощуванні розсади в січні
Зимовий період має свої труднощі: короткий світловий день, перепади температури та високий ризик грибкових захворювань. Щоб збільшити шанси на успішне вирощування, важливо створити правильні умови:
- підсвітка допоможе забезпечити достатньо світла для розсади;
- температурний режим – розсаду потрібно тримати в теплі (приблизно 20-25°C);
- обробка стимуляторами росту допоможе активізувати розвиток рослин.