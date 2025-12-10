У спільноті дослідників, які вивчають особистість людей і тварин, немає єдиного узгодженого визначення

Під час вибору улюбленця дуже важливо звернути увагу на темперамент собаки, адже це важливий критерій. American Kennel Club розповідає, що таке темперамент у собак та як його визначають.

Що таке темперамент у собак?

Темперамент у собак – це вираз, який широко використовується для опису особистості тварини. Наприклад, ви можете почути такі характерні терміни, як «врівноважений», «товариський», «дружній», «захисний», «незалежний» тощо.

Джессіка Перрі Гекман, докторка ветеринарних наук і засновниця Functional Dog Collaborative розповіла, що коли справа доходить до більш детального пояснення темпераменту, все стає складніше.

«У спільноті дослідників, які вивчають особистість людей і тварин, немає єдиного узгодженого визначення», – каже вона.

Деякі експерти вважають темперамент біологічно обумовленою (не набутою) поведінкою, на яку впливають генетика, а не фактори навколишнього середовища.

«Для мене, як для людини, яка вивчає біологічний розвиток особистості, не існує поведінки без впливу навколишнього середовища», – каже Гекман.

Багато експертів вважають, що темперамент собак визначається генетично. Потім він може бути певною мірою змінений під впливом факторів навколишнього середовища.

Що впливає на темперамент і поведінку собак?

Генетика відіграє значну роль у формуванні темпераменту собак. Однак важко виміряти, які гени впливають на певну поведінку і чому. Крім того, генетика – не єдиний фактор, що впливає на формування особистості собаки.

Тип породи

Під час пошуку домашнього улюбленця часто вибирають собаку, виходячи з темпераменту, який має бути у собак певної породи. Наприклад, не дивно, що бордер-колі виявляють чудові здібності до спритності та стають чудовими партнерами для власників, які ведуть активний спосіб життя. Вони часто мають розумний, енергійний, пильний і відданий характер. Однак ці риси також означають, що можуть розвинутися небажані форми поведінки, якщо у вас немає часу на достатню фізичну активність і розумову стимуляцію.

Однак порода є важливим , але не єдиним фактором при виборі домашнього улюбленця, – пояснює Софі Бартон, кандидатка наук і членкиня Canine Brains Project.

«Навіть у межах однієї породи може бути чимало відмінностей у темпераменті», – каже вона.

Розмір собаки та будова мозку

Розмір собаки також може впливати на її темперамент і, можливо, є кращим показником, аніж порода. Частково це можна пояснити будовою мозку вашої собаки.

«Будова та функції мозку визначають когнітивні здібності, темперамент і поведінку тварини. Собаки мають велику різноманітність цих рис, ймовірно, через те, що їхній мозок відмінний за розміром, формою та зв'язками», – каже Бартон.

Бартон пояснює, що більші собаки мають більший мозок. Зі збільшенням розміру мозку пропорційно збільшується і кора головного мозку. Це зовнішня оболонка мозку, яка бере участь у сенсорній обробці, складних мисленнєвих процесах і рухах. Це робить їх більш піддатливими до дресирування.

«З іншого боку, «проблемні форми поведінки», такі як тривога при розлуці та страх перед іншими собаками, були пов'язані зі зменшеною корою головного мозку», – каже вона.

Середовище

Багато експертів сходяться на думці, що середовище, в якому живе собака, може впливати на його темперамент, і це починається ще з моменту зачаття.

«Середовище в утробі матері дуже важливе для розвитку плоду. Перші кілька тижнів після народження також надзвичайно важливі. Важливо, як мати доглядає за цуценятами і як цуценята взаємодіють між собою», – каже Гекман.

Тому якщо ви купуєте цуценя, надзвичайно важливо знайти відповідального заводчика, який забезпечує належний догляд та соціалізацію, щоб допомогти сформувати збалансований темперамент.

Родовід

Ще одна причина придбати цуценя у хорошого заводчика полягає в тому, що темперамент може бути успадкованим. Бартон каже, що знання про родовід собаки може дати вам цінну інформацію.

Гекман каже, що важливо не тільки знайти правильного заводчика на папері.

«Важливо поговорити з заводчиком, з яким ви працюєте. Дізнатися, для чого він розводить собак. Познайомтеся з його собаками, запитайте, чи можуть вони жити так, як ви хочете, щоб жив ваш собака», – каже вона.