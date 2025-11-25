Ці породи нечасто зустрінеш у міських парках

У світі існує безліч порід собак, але деякі з них – вкрай рідкісні, майже екзотичні. Ці породи нечасто зустрінеш у міських парках. Parade Pets розповідає про 6 найрідкісніших порід собак.

Польська низинна вівчарка

Ці пухнасті собаки схожі на староанглійську вівчарку, але вони більш мініатюрні. Популярність цієї породи сильно постраждала під час Першої та Другої світових воєн і опісля знадобився час, щоб її офіційно визнали в Польщі.

royalkennelclub

Скай-тер’єр

Американський клуб собаківництва називає скай-терʼєра однією з найбільш характерних порід. Якщо ви ніколи не зустрічали цю рідкісну породу собак особисто, то це тому, що вона перебуває на межі вимирання. За оцінками, у світі залишилося менше ніж 4000 представників цієї породи. Ці рідкісні собаки мають унікальний вигляд завдяки своєму довгому, низькому тілу, схожому на таксу, шовковистій шерсті та вухах, схожих на крила кажана.

prodograw

Ібізанська гонча

Якщо говорити про рідкісні породи собак у Сполучених Штатах, то ібізанська гонча є однією з них. Це собаки-гончаки, що означає, що вони полюють, покладаючись на зір, а не на нюх. Ця незвичайна американська порода має давню історію, і її зображення часто зустрічаються в мистецтві Стародавнього Єгипту.

Ця порода є рідкісною головним чином тому, що донедавна її не експортували. Однак, якщо вам пощастило мати такого собаку як домашнього улюбленця, то це дивовижні тварини, які можуть проявляти сильний інстинкт мисливця.

Chloroplastik

Ханаанська собака

Якщо вам подобається дізнаватися про рідкісні породи собак, вам сподобається ханаанська собака, оскільки ця рідкісна порода схожа на ведмедя. Вони належать до так званої «породи парій», що означає, що вони еволюціонували шляхом природного відбору, а не штучного розведення. Ханаанська собака є однією з найстаріших відомих порід парій, яка спочатку жила як напівдикий пустельний собака на Близькому Сході.

Ця незвичайна порода вважається рідкісною, оскільки спочатку її популяція не була великою. Ці собаки розумні, пильні та віддані, що робить їх чудовими компаньйонами або сторожовими собаками.

petfinder

Чірнеко дель Етна

Ця порода собак є давньою і відома своєю атлетичністю та швидкістю. Вони мають м’який характер і досить спокійні. Однак цю рідкісну породу собак важко знайти, оскільки в 1900-х роках її чисельність значно скоротилася і порода майже вимерла. І хоча за багато років селекціонерам вдалося відродити цю породу, зараз вона все ще вважається рідкісною.

purina

Азавак

У 2024 році Американський клуб собаківництва визнав її однією з найрідкісніших порід собак у США, а за деякими даними, у світі залишилося лише близько 1000 представників цієї породи.

Ці милі собаки спочатку були виведені як мисливські компаньйони в Західній Африці і мають тонку статуру, що нагадує віппета. Вони також вони відомі своєю котячою поведінкою, але також вони уважні та турботливі щодо своїх господарів.

American Kennel Club