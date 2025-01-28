Найнеслухнянішими собаками, на думку опитаних, виявились лабрадори

Хоча собак називають найкращими друзями людини, їхня поведінка не завжди відповідає очікуванням власників. Згризені меблі, знищене взуття та безлад у домі – поширені історії, з якими стикаються багато собачників.

Express розповідає, що дослідники з The Insurance Emporium опитали 2 000 власників собак, щоб визначити, які породи найбільше схильні до бешкетництва.

3 місце – кокапу

Третє місце посіла кокапу. Ця порада є гібридом кокер-спанієля та пуделя. Вони вирізняються розумом, грайливістю та енергійністю. Але саме надлишок енергії часто стає причиною пустощів. Кокапу потребують постійної розумової стимуляції та активних прогулянок. Якщо не забезпечити їм достатнє фізичне навантаження, вони знайдуть спосіб виплеснути енергію самостійно.

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2 місце – кокер-спанієль

Ці риси також притаманні другій найбільш пустотливій породі – кокер-спанієлю. Вони відомі своєю активністю і потребують багато фізичних навантажень – на думку деяких експертів, щонайменше годину на день. У собак цієї породи сильний мисливський інстинкт, тому вони, швидше за все, будуть ганятися за іншими тваринами.

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1 місце – лабрадор

Найнеслухнянішими собаками, на думку опитаних, виявились лабрадори. Попри свою чарівну вдачу, лабрадори потребують значних фізичних навантажень. Без щоденних прогулянок лабрадори швидко нудьгують і можуть почати псувати меблі, іграшки тощо.

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