Для людей, у кого алергія на собак, існують породи, які найменше спричиняють подразнення. Womans World розповідає про 7 гіпоалергенних порід собак.

Існує кілька поширених помилкових уявлень про гіпоалергенні породи собак. Наприклад, переконання, що всі гіпоалергенні породи собак мають мало або взагалі не мають шерсті, або навіть що такі породи не можуть виробляти алергени. Насправді не існує 100% гіпоалергенних собак, але деякі породи мають менше алергенів.

Що робить породу гіпоалергенною?

Алергія на собак найчастіше зумовлена не самою шерстю, а лупою, яку накопичує хутро. Деякі собаки менше линяють, а це означає менше лупи в повітрі та на поверхнях. Слина також може містити білки, які викликають алергічні реакції у людей, тому собаки, які мають меншу кількість слиновиділення, також можуть бути безпечнішим варіантом, якщо у вас схильність до загострень.

7 гіпоалергенних порід собак