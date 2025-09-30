Від пуделів до шнауцерів: 7 гіпоалергенних порід собак, які ви захочете завести
Для людей, у кого алергія на собак, існують породи, які найменше спричиняють подразнення. Womans World розповідає про 7 гіпоалергенних порід собак.
Існує кілька поширених помилкових уявлень про гіпоалергенні породи собак. Наприклад, переконання, що всі гіпоалергенні породи собак мають мало або взагалі не мають шерсті, або навіть що такі породи не можуть виробляти алергени. Насправді не існує 100% гіпоалергенних собак, але деякі породи мають менше алергенів.
Що робить породу гіпоалергенною?
Алергія на собак найчастіше зумовлена не самою шерстю, а лупою, яку накопичує хутро. Деякі собаки менше линяють, а це означає менше лупи в повітрі та на поверхнях. Слина також може містити білки, які викликають алергічні реакції у людей, тому собаки, які мають меншу кількість слиновиділення, також можуть бути безпечнішим варіантом, якщо у вас схильність до загострень.
7 гіпоалергенних порід собак
Афганський хорт. Їхнє довге, пряме та шовковисте хутро потребує чималого догляду, але попри постійне миття та підстригання вони не залишають після себе багато своєї густої шерсті.
Бішон фрізе. Двошарова та кучерява шерсть цієї породи добре тримається на місці. Порода линяє дуже мало, адже шерсть просто збирається в підшерсті. Однак бішонів слід розчісувати щонайменше два-три рази на тиждень, а в ідеалі щодня.
Пудель. Ця вишукана порода має відносно нелинючу та гіпоалергенну шерсть.
Шнауцер. Ця порода має подвійну шерсть середньої довжини, яка зверху жорстка, а знизу гладка. Їхню шерсть потрібно регулярно вичісувати, але вони дуже мало линяють. Слід пам’ятати, що стандартні та мініатюрні шнауцери схильні пускати слину трохи більше, ніж інші породи у цьому списку.
Йоркширський тер’єр. Шерсть цієї породи дуже схожа на людське волосся, що є важливим фактором для їхньої сумісності з людьми, які страждають на алергію.
Португальська водна собака. Ця порода має дещо вищу схильність до линяння та слинотечі, ніж інші гіпоалергенні собаки. У них густа шерсть, яка варіюється від тугих локонів до вільних хвиль. Їхнє багатошарове хутро гіпоалергенне, але також потребує регулярного догляду.
Мальтійська болонка. Вони мають довгу, шовковисту шерсть, яка потребує щоденного розчісування, щоб запобігти сплутуванню, а також регулярного купання та кондиціонування шерсті, але вони майже не линяють.