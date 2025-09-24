Звичайно, кожен собака – це індивідуальність

Хоча багато собак швидко встановлюють близький зв’язок зі своїми господарями, деякі з них краще виявляють доброту та любов, ніж інші. Parade Pets розповідає про 6 найласкавіших порід собак.

Звичайно, кожен собака – це індивідуальність. Але якщо ви шукаєте такого, який буде співчутливим та розумітиме ваші емоції, незважаючи ні на що, варто розглянути ці породи.

Угорська вижла

Спочатку цю породу виводили для полювання. Однак як тільки вижла опиняється поруч зі своїми господарями, вона тримається поруч і завжди хоче бути з ними. Крім цього, ця порода дуже віддана, чутлива та часто перебуває на тій самій емоційній хвилі, що і їхні господарі.

Бульдог

Бульдог відомий своїм добрим, спокійним темпераментом, що робить його чудовим емпатичним домашнім улюбленцем. Бульдоги невисокі та кремезні, але вони легко піддаються дресируванню. Вони також грайливі та відносно рідко линяють, а також мають ніжний характер, що робить їх чудовими компаньйонами для більшості сімей, включаючи людей похилого віку.

Басет-гаунд

Низький та кремезний басет-гаунд з довгими, висячими вухами, своїм милим виглядом може розтопити ваше серце. Ця порода чудово ладнає з іншими собаками та з дітьми, що робить її гарним вибором для великих сімей, а також хорошим варіантом для людей похилого віку. Просто майте на увазі, що вони не мають багато енергії. Тому ваш басет-гаунд, швидше за все, захоче подрімати поруч з вами, ніж побігати та погратися після довгого дня.

М'якошерстий пшеничний тер'єр

Цю породу вивели в Ірландії як сторожового собаку, але ця порода стала відомою своїм милим характером. Джулі Хант, докторка ветеринарної медицини, ветеринарна співробітниця Embrace Pet Insurance, називає пшеничних тер'єрів «енергійними та ласкавими».

Пшеничні тер'єри також відомі тим, що називають «пшеничним вітанням», тобто вони схильні стрибати на людей, яких вітають, розповіла Ворнер. Якщо ви не любите, щоб собаки стрибали на вас, ця порода, ймовірно, не для вас. Але якщо ви хочете цуценя, яке покаже вам, як воно радіє вашому поверненню додому, пшеничний тер'єр чудово підійде.

Бернський зенненхунд

Бернські зенненхунди можуть виглядати страхітливо завдяки своїй великій статурі, але ця велика, ніжна порода неймовірно віддана та співчутлива. Зазвичай вони люблять усіх і відомі своєю ніжною, ласкавою вдачею. Крім того, вони добре ладнають з сім'ями та дітьми, що робить їх чудовими домашніми улюбленцями для всієї родини. Вони також добре ладнають з іншими собаками та дуже легко адаптуються, що дозволяє їм добре вписуватися в різні сім'ї.

Мопс

Мопси енергій, ласкаві та люблячі собаки, які люблять бути в центрі уваги. Вони обожнюють людей і дуже прив’язані до своїх сімей. Мопси грайливі, але надзвичайно люблячі та найщасливіші, коли лежать на дивані поруч зі своєю улюбленою людиною. Їм подобається, коли член сім’ї перебуває вдома більшу частину дня, тому що вони люблять компанію. Вони не підходять для інтенсивних фізичних навантажень, оскільки мають проблеми з диханням, але компенсують це своєю люблячою природою.

