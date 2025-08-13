Азаваки вважаються унікальною породою, тому ви навряд чи зустрінете іншого азавака, прогулюючись вулицею

Готові до активного й трохи ексцентричного товариша? Parad Pets розповідає про 5 порід, які точно не дадуть вам занудьгувати.

5 незвичайних порід собак

Норвезький лундехунд

Норвезького лундехунда вивели в Норвегії для полювання на іпаток, проте ця порода вже давно таким не займається і натомість є дружнім та спортивним домашнім улюбленцем. Цей собака має незвичайну, схожу на лисицю зовнішність завдяки трикутним вухам і довгій морді. Його шия може вигинатися назад, вуха складаються, а ноги можуть витягуватися вбік. По суті, ця домашня тварина – це справжній цирковий артист.

М'якошерстий пшеничний тер'єр

petfinder

Цей м'який і кудлатий ірландський фермерський собака відомий своїм життєлюбством. Пшеничний тер'єр радісно стрибає або підскакує, вітаючи когось. Ці песики також мають унікальну шерсть, яка є густою, але мало линяє.

«Вони мають дуже гарне обличчя, коли власники регулярно доглядають за ними у професійних салонах, щоб зберегти їхній характерний вигляд», – каже Джулі Гант, докторка ветеринарних наук, ветеринарна консультантка Embrace Pet Insurance.

Азавак

Азавак – це незвичайна порода собак, яка нагадує більш відому породу – віппет, але дещо відрізняється від неї. Цю худорляву породу вивели в Західній Африці як мисливську.

«Однією з найцікавіших рис цієї породи є їхня котяча поведінка. Азаваки граційні, тихі, а іноді, коли вони згортаються клубочком або спостерігають за оточенням з відстані, перш ніж приєднатися до нього, здаються схожими на котів», – каже Еймі Ворнер, докторка ветеринарних наук, штатна ветеринарка у Waggel.

Азаваки вважаються унікальною породою, тому ви навряд чи зустрінете іншого азавака, прогулюючись вулицею. Але вони мають характер, який добре підходить для сімей.

«Азаваки від природи уважні та захищатимуть вас, оскільки їх вивели як сторожових собак. Вони можуть бути хорошими сімейними собаками, якщо з раннього віку добре соціалізуються з різними людьми та ситуаціями», – каже Гант.

Бедлінгтон-тер'єр

Бедлінгтон-тер'єра важко не помітити завдяки його незвичайній зовнішності, що нагадує ягня. Але цей собака має набагато більше переваг, ніж просто цікавий вигляд. Їх рівний характер дозволяє їм легко пристосовуватися до більшості життєвих ситуацій, не втрачаючи свого доброго настрою.

Ці пухнасті цуценята не линяють і майже не пускають слинку, що робить їх чудовим варіантом для сімей, які люблять порядок. Ворнер також описує цих собак як «милих» і «сонячних», тож ви отримаєте багато позитиву.

Оттерхаунд

dogpackapp

Оттерхаунд має виразний вигляд літнього джентльмена завдяки густій, кошлатій шерсті. Ця дивна порода, виведена в середньовічній Англії для полювання на видр, любить плавати і може довго перебувати у воді.

Хоча вони виглядають дещо загрозливо, оттерхаунди веселі та ласкаві, що робить їх ідеальними компаньйонами для сімей. Вони також не линяють так сильно, як можна було б подумати, з огляду на їх густу шерсть. Просто майте на увазі, що оттерхаунди мають чудовий нюх – вони можуть дуже швидко вишукувати приховані ласощі.