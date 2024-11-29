Шиншили потребують постійного доступу до високоякісного спеціального корму та свіжої води

Шиншила – це не просто пухнасте і миле домашнє звірятко, а й тварина з особливими потребами у догляді. Якщо ви плануєте завести шиншилу, важливо ретельно підготуватися, пише «РБК-Україна».

Переваги шиншил для власників

Не потребують частих прогулянок: Шиншили не потребують щоденних прогулянок на свіжому повітрі, як собаки, що робить їх чудовими улюбленцями для тих, у кого немає часу або можливості для виведення тварини на вулицю. Не потребують постійної уваги: Хоча шиншили є соціальними тваринами, вони не потребують постійної уваги, як, наприклад, собаки. Вони можуть бути самостійними деякий час і навіть будуть почувати себе комфортно, поки ви перебуваєте на роботі. Адже вдень тваринка спить. Тривалий термін життя: Шиншили можуть жити до 20 років. Це означає, що ваш компаньйон буде з вами на багато років. Охайність тваринки: Шиншили – дуже акуратні тварини та зазвичай не спричиняють алергічних реакцій. Шиншили стежать за чистотою свого хутра, тому ці улюбленці не мають специфічного запаху.

Складнощі утримання шиншили

Спеціальні умови для утримання

Шиншили потребують специфічних умов для комфортного життя. Вони не люблять спеку, тому ідеальна температура для них становить 18-22 °C.

Уникайте прямого сонячного світла, протягів та вологих приміщень, оскільки це може призвести до проблем зі здоров’ям тварини. Як зазначають, рівень вологості не повинен перевищувати 60-70%.

Крім цього, шиншили дуже охайні тварини, і вони потребують регулярного миття пісочком, а також чистоти в клітці. Їм потрібно купувати спеціальний пісок для купання, і важливо стежити за тим, щоб їхнє середовище не було занадто брудним, оскільки це може вплинути на їхнє здоров'я.

Необхідність великої клітки

Оскільки шиншили активні, їм потрібен простір для руху. Для них потрібно створити спеціальну клітку з кількома рівнями, щоб забезпечити достатньо місця для ігор і дослідження. Окрім цього, оселя шиншили має бути обладнана різноманітними гілками, сходами, колесом та гамаками.

Шум

Шиншили – нічні тварини, тому кожного вечора вони починають бути активними, бігають і видають різноманітні звуки. Особливо, якщо тваринка молода та жвава.

Складнощі в пошуку ветлікаря

Як і іншим гризунам, шиншилам необхідний профільний ветеринар. На жаль, знайти спеціаліста доволі складно, що може стати великою проблемою.

Проблеми з зубами

Як і у багатьох гризунів, у шиншил дуже швидко ростуть зуби. Це може призвести до проблем зі здоров’ям, якщо вони не матимуть можливості жувати тверду їжу.

Правильне харчування

Шиншили потребують постійного доступу до високоякісного спеціального корму та свіжої води. Харчування також повинно включати спеціальні гранули для шиншил для сточування гострих зубів.