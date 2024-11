Еріка Слезак знімалась в одному серіалі більше 40-ка років

«Санта-Барбара» стала уже синонімом затягнутої історії та заплутаних стосунків. Проте в історії телебачення були набагато довші проєкти, «Санта Барбара» посідає лише сьоме місце. Деякі шоу тривають роками. Тож якщо ви сумуєте за улюбленими героями і тому короткі серіали вас дратують, то ця добірка саме для вас.

«Доровказне світло»

Guiding Light, 1952-2009, 57 сезонів, тривалість однієї серії 15-60 хв.

Це найтриваліша мильна опера та одна з перших в історії телебачення. Шоу транслювалося протягом 72 років, з них 15 років на радіо, чотири роки одночасно по радіо і телебаченню, і 53 років на телебаченні. Випущено в цілому 18262 серій (радіо і телебачення). 18 вересня 2009 року було показана остання серія серіалу. Акторський склад та головні герої, звичайно ж, теж змінювалися не раз. Сюжет істотно відрізняється від сучасних серіалів.

Протягом років в серіалі змінилося безліч сімей, навколо яких крутився химерно заплутаний сюжет. Це були Бауери, Рутерленджі, Робертси і Голден, Гранти, Норріси, Флетчери, Мейсони, Торп, Мерлери, Сполдінги і багато інших, які проживають у вигаданому місті Спрінгфілд.

Сценаристи постаралися зняти серіал так, щоб за розвитком історії було цікаво спостерігати цілих 70 років. Ну, а на перегляд без перерв знадобиться близько року.

«Головний госпіталь»

General Hospital, 1963 рік, 61 сезон, тривалість однієї серії 43 хв.

Серіал отримав 10 статуеток премії «Еммі» у категорії «найкращий драматичний серіал», що є рекордом. Шоу є найтривалішим проєктом, що знімається в Голлівуді, а також найтривалішим проєктом каналу ABC.

Шоу було створено чоловіком та дружиною сценаристами Франком і Доріс Герслі, які вигадали місто Порт Чарльз та лікарню загального типу, внаслідок чого з'явилася назва General Hospital. Основне місце дій – лікарня, де не бракує романтичних історій, приправлених кримінальною складовою.

Популярність серіалу призвела до створення декількох іноземних адаптацій та спінофів. Телесеріал досяг своєї рейтингової вершини на початку 1980-х завдяки популярності героїв Люка та Лаури (Ентоні Гирі і Джені Френсіс), чиє весілля в 1981 році дивилося більше 30 мільйонів глядачів, що є абсолютним рекордом в історії мильних опер.

Покази серіалу тривають досі. Наявні серії можна переглянути за рік та три місяці без перерв.

«Одне життя, щоб жити»

One Life to Live, 1968-2013, 44 сезони, тривалість однієї серії 45 хв.

Серіал, який не змінював героїв протягом усієї телеепопеї. Еріка Слезак та Роберт С. Вудс знімались у серіалі більше 40 років. Сюжет класичний: життя кількох поколінь у маленькому містечку. Серіал також відомий тим, що його автори почали говорити на табуйовані теми на телебаченні: расизм та наркотики. 11096 серій, за якими глядачі спостерігали 44 роки можна подивитися всі серії за один рік, якщо більше нічого не робити.

«Молоді та зухвалі»

The Young and the Restless, з 1973 року, 52 сезони, тривалість однієї серії 45 хв.

Цей серіал знімається досі. Тут є детектив, драма, трилер, романтика. Загалом інтриги не закінчуються.

Дія зосереджена головним чином на історії про життя двох багатих родин американського міста Генуї, зайнятих у косметичній індустрії, а також зачіпає безліч актуальних проблем мешканців міста.

За роки виходу на телеекрани серіал зібрав 116 премій «Еммі». Всього автори відзняли 12061 серію, для перегляду яких знадобиться близько року.

«Сімпсони»

The Simpsons, з 1989 року, 36 сезонів, тривалість однієї серії 21-24 хв.

Мультсеріал, який не перестає дивувати своїми пророчими кадрами. Останнім часом уважні глядачі почали помічати елементи сюжету, які передбачили майбутнє. «Сімпсони» є найдовшим анімаційним серіалом в історії американського телебачення.

Метт Ґрейнінґ вигадав кілька короткометражних сюжетів із життя маргінальної родини, обравши для героїв імена членів власної сім'ї, а своє замінивши на «Барт». 1998 року, визначаючи найбільші досягнення XX століття в мистецтві та індустрії розваг, часопис «Тайм» назвав «Сімпсонів» найкращим телесеріалом сторіччя.

14 січня 2000 року «Сімпсонів» нагородили зіркою на Алеї Слави в Голлівуді. «Сімпсони» досі мають потужний вплив на сучасну попкульту

Щоб переглянути всі сезони без перерви знадобиться всього 10 днів

«Доктор Хто»

Doctor Who, з 1963 року, 26 оригінальних сезонів, 1 фільм та 12 сезонів відновленого серіалу, тривалість серії 25-45 хв.

Найдовший науково-фантастичний британський серіал із культовим акторським складом. Серіал розповідає про пригоди мандрівника в часі, відомого як Доктор, та його супутників. Разом вони досліджують час і простір, попутно розв'язуючи різні проблеми й відновлюючи порушену справедливість. Початково серіал транслювався з 1963 по 1989 рік, але був закритий через падіння рейтингів. У 1996 році вийшов телевізійний британо-американський повнометражний фільм «Доктор Хто». 2005 року його було успішно відновлено як телесеріал, при цьому нумерація сезонів почалася спочатку, а старі сезони отримали назву «класичних».

Головного героя за час існування серіалу грали різні актори, що обґрунтовано здатністю Доктора змінювати свої зовнішність та характер. Більшість втілень цього персонажа чоловічої статі. Тринадцяте втілення Доктора грала Джоді Віттакер, яка стала першою жінкою у цій ролі. Її перша поява в ролі Доктора відбулася у різдвяному спецепізоді «Двічі в часі». З 24 жовтня 2022 року Чотирнадцятого Доктора грає Девід Теннант, який вже виконував роль Десятого Доктора у період з 2005 по 2010 рік, що стало безпрецедентною ситуацією за всю історію існування шоу. П’ятнадцятим доктором став шотландець африканського походження Шуті Гатва, перший чорношкірий актор у цій ролі.

На перегляд без перерви знадобиться лише п'ять днів.