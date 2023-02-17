Ця традиційна страва німецької кухні набула не аби якої популярності в цілому світі. Засмажено його і ми.

Інгредієнти (на 2 порції):

куряче філе 200 г

масло 2 ст. л.

перець мелений чорний, сіль за смаком

борошно 2 ст. л.

яйце 1 шт.

панірувальні сухарі 2 ст. л.

лимон 2 плястерки (за бажанням)

каперси за бажанням

Подавати шніцель добре з вареною картоплею або зеленим салатом (фото IStock)

Куряче філе розрізати вздовж, відбити, посолити та посипати перцем. Відбивати м’ясо потрібно обережно, адже куряче філе є ніжним і його легко порвати. Краще робити це через харчову плівку.

Потім запанірувати в борошні, змочити в яйці і запанірувати в сухарях. Смажити філе на вершковому маслі. Обережно! Воно дуже швидко горить, тож важливо його не тримати на пательні надто довго.

Готовий шніцель прикрасити лимоном та каперсами (за бажанням).