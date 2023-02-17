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Шніцель з курячого філе. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ця традиційна страва німецької кухні набула не аби якої популярності в цілому світі. Засмажено його і ми.
Інгредієнти (на 2 порції):
- куряче філе 200 г
- масло 2 ст. л.
- перець мелений чорний, сіль за смаком
- борошно 2 ст. л.
- яйце 1 шт.
- панірувальні сухарі 2 ст. л.
- лимон 2 плястерки (за бажанням)
- каперси за бажанням
Подавати шніцель добре з вареною картоплею або зеленим салатом (фото IStock)
Куряче філе розрізати вздовж, відбити, посолити та посипати перцем. Відбивати м’ясо потрібно обережно, адже куряче філе є ніжним і його легко порвати. Краще робити це через харчову плівку.
Потім запанірувати в борошні, змочити в яйці і запанірувати в сухарях. Смажити філе на вершковому маслі. Обережно! Воно дуже швидко горить, тож важливо його не тримати на пательні надто довго.
Готовий шніцель прикрасити лимоном та каперсами (за бажанням).
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