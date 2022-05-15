Швеція вирішила подати заявку на членство в НАТО. 15 травня правління правлячої Соціал-демократичної партії Швеції вирішило, що партія працюватиме на те, щоб країна подала заявку на членство, повідомляє УНН.

«На своєму засіданні 15 травня правління партії соціал-демократів вирішило, що партія працюватиме на те, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО. Таким чином, соціал-демократи працюватимуть над тим, щоб Швеція, якщо заявка буде схвалена НАТО, висловила односторонні застереження проти розміщення ядерної зброї та постійних баз на території Швеції», – йдеться у повідомленні.

За інформацією 24 каналу, за даними джерела видання Svenska Dagbladet, Швеція має намір офіційно подати заявку на вступ до НАТО у вівторок, 17 травня. Швеція планує передати офіційний лист із заявкою про приєднання до Північноатлантичного Альянсу генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, або його представникам, якщо Столтенберг, що перебуває в самоізоляції з підтвердженим коронавірусом, ще не повернеться на роботу. Лист передаватимуть у Брюсселі.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде назвала рішення правлячої партії історичним, а також згадала про напад Росії на Україну.

«Сьогодні Шведська соціал-демократична партія прийняла історичне рішення сказати «так», щоб подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО. Вторгнення Росії в Україну погіршило безпекову ситуацію для Швеції та Європи в цілому», – написала глава МЗС.

Зазначимо, що у неділю, 15 травня, під час зустрічі голів МЗС країн НАТО, яка відбувалася у Берліні, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що члени Північноатлантичного альянсу швидко розглянуть питання прийняття двох нових членів – Фінляндії та Швеції та пообіцяла їм швидкий вступ до НАТО. Про це повідомляє «Укрінформ».

«НАТО – це альянс відкритих дверей, і тому ми вітаємо Фінляндію та Швецію, якщо їхні парламенти, їхні суспільства вирішать це зробити», – заявила міністерка під час спілкування з журналістами.

Бербок також зауважила, що Швецію та Фінляндію в НАТО «штовхнув» сам президент РФ Владімір Путін. Вона впевнена, що всі 30 країн не хочуть ставати на заваді швидкому приєднанню цих двох держав. Щоправда, раніше президент Туреччини не підтримав вступ у НАТО Фінляндії і Швеції.

Як повідомляло агентство Reuters, зазвичай процес вступу в НАТО займає близько року, але багато союзників на зустрічі в Берліні підтримали необхідність швидкої ратифікації їхніх заявок на членство.

Нагадаємо, що сьогодні Фінляндія офіційно схвалила рішення про вступ у НАТО.