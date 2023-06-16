В березні Швеція оголосила про надання Україні пакета військової допомоги, в який увійшли самохідні артилерійські установки Archer

Швеція створить центри обслуговування військової техніки для Сил оборони України, які створять у сусідніх країнах – наприклад, у Польщі. Про створення таких центрів повідомив у п’ятницю, 16 червня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише «Суспільне» з посиланням на SVT Nyheter.

«Уряд Швеції схвалив участь до 60 військовослужбовців Збройних сил у створенні центрів логістики та обслуговування поряд з Україною, наприклад, у Польщі», – сказано в публікації.

У цих центрах ремонтуватимуть та обслуговуватимуть військову техніку, яку Швеція передала Україні. Серед іншого, Швеція передала 50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90, танки Leopard, артилерійські установки типу Archer і зенітно-ракетні комплекси RBS 70, зазначено в публікації.

Місія має розпочатись на початку осені. На практиці передбачається, що участь у ній візьмуть близько 30 шведських військових. Передбачається, що шведи також навчатимуть український персонал.

Також Швеція має передати Україні більше запасних частин для наданої техніки. Очікується, що вони надійдуть у наступному пакеті підтримки.

Як повідомляв ZAXID.NET, у травні стало відомо, що Швеція дозволить українським військовим тренуватися на літаках Gripen. Також Швеція входить до «коаліції винищувачів» для України.