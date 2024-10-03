Швейцарія залучить до проєктів відбудови приватний сектор

Швейцарія виділить 1,5 млрд франків на проєкти відновлення України, а також залучить до цього процесу приватний сектор. Про це повідомили 3 жовтня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Швейцарія тривалий період впроваджує програми підтримки для України. Зокрема, це питання децентралізації, відновлення, спільні проєкти з Укрзалізницею та допомога під час підготовки до опалювального сезону.

3 жовтня стало відомо, що уряд Швейцарії пропонує Україні додаткові програми допомоги. Фокус спрямують на проєкти відновлення, на це протягом наступних 4 років виділять загалом 1,5 млрд швейцарських франків. З них 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решта – на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

«Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі», – розповів надзвичайний та повноважний посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури наголосили, що допомога швейцарських партнерів допоможе створити нові робочі місця в регіонах.

Допомога від Швейцарії

У 2024 році Швейцарія виділить на відновлення залізничної інфраструктури України додаткові 10 млн франків (10,3 млн євро) на грантовій основі. Зокрема, угода передбачає постачання рейкових скріплень, які дозволять відновити 230 км залізничних шляхів.

Також країна виділить 58,7 млн ​​швейцарських франків на цифровізацію державних послуг в Україні.