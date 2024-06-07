Цифровізація дозволяє зробити державні послуги більш прозорими, вважає швейцарський уряд

Швейцарія виділить 58,7 млн ​​швейцарських франків (60,6 млн євро за курсом НБУ) на цифровізацію державних послуг в Україні. Допомога надходитиме Україні протягом наступних чотирьох років, повідомила пресслужба уряду Швейцарії у п’ятницю, 7 червня.

Як зазначає швейцарський уряд, цифровізація підвищує прозорість державних послуг, що своєю чергою має вирішальне значення для відбудови України. Виділені гроші направлять на реалізацію цифрових проєктів у регіонах, які постраждали від війни. Серед ключових сфер будуть охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.

«З початку агресії Росії проти України безпекова ситуація в країні значно погіршилася. Мільйони українців були вимушено переміщені, і для того, щоб вони також мали доступ до державних послуг, ці послуги мають бути доступними в цифровому вигляді. Це становить серйозний виклик для українського уряду. Завдяки підтримці Швейцарії та інших міжнародних партнерів стало можливим просувати цифровізацію в системі державного управління та задовольнити попит, що зростає, на цифрові послуги», – прокоментували у відомстві.

Швейцарія позитивно відгукнулася щодо українського застосунку та порталу державних послуг «Дія», якими користуються понад 20 млн українців. Проєкт був реалізований завдяки проєкту «Електронне урядування для підзвітності та участі» (EGAP), який сприяє цифровій трансформації українського управління та підтримується Швейцарським агентством розвитку та співробітництва (SDC) з 2015 року.

Зазначається, що Швейцарія оголосить про свою підтримку на наступній конференції з відновлення України (URC), яка відбудеться 11 та 12 червня 2024 року в Берліні.

Нагадаємо, нещодавно верхня палата парламенту Швейцарії повідомила, що відхиляє виділення Україні допомоги на понад 5 млрд доларів. Рішення пояснили тим, що така допомога порушує обмеження на запозичення у нейтральній країні.