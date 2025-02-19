Цікаво, що сіамські кошенята народжуються повністю білими та з блакитними очима

Сіамська кішка – витончена, загадкова та чарівна. Навколо її характеру й догляду існує чимало міфів. Master Zoo розповідає, які особливості цієї породи варто врахувати перед тим, як завести улюбленця.

Особливості породи сіамських кішок

Цікаво, що сіамські кошенята народжуються повністю білими та з блакитними очима. Все тому, що їхнє забарвлення безпосередньо залежить від навколишнього середовища. З'являючись на світ і потрапляючи в прохолодні умови, білі кошенята набувають забарвлення.

У кошенят зміна кольору починається з хвоста, лап та вух. Формування забарвлення закінчується до шостого місяця життя. Ось такий цікавий температурний нюанс властивий кожному сіамському кошеняті.

Тіло дорослих сіамських котів вирізняється своєю граціозністю. Вихованці, як правило, мають середні розміри корпусу, довгу шию і лапи.

Характер сіамських кішок цікавий своєю багатогранністю. Вихованець здатний дуже міцно прив'язуватися до своїх людей та охоче демонструє ласкавість. Через це можуть виникати й деякі складнощі в утриманні улюбленця. Попри зовнішню незалежність, котики нерідко страждають від самотності й можуть ображатися на своїх господарів.

Які бувають сіамські кішки за своїм забарвленням?

Всіх представників цієї породи поєднує особливий розподіл кольорів по тілу. Корпус у котів досить світлий, а ось мордочка, вуха, лапи та хвіст – темні.

Як сіамські кішки ставляться до дітей?

Сіамська кішка для дітей може стати як найкращим другом, так і конкурентом. Здебільшого це залежить від індивідуальних особливостей характеру вихованця.