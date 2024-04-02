Окупаційні війська Росії дедалі частіше застосовують для ударів по території Україні балістичні ракети, оскільки вони є складними цілями для української ППО. Про це розповіла голова Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише «Крим.Реалії».

За її словами, росіяни дедалі частіше застосовують для ударів по Україні балістичні ракети, розташовані на території анексованого Криму.

«Ворог переключає тактику і на застосування балістики, розуміючи, що це складна мета для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на глибші регіони України, а не лише прифронтові райони», – заявила вона.

За словами Гуменюк, українські військові мають інформацію про кількість наземних систем і відстежують їх маневри.

Коментуючи ситуацію в Чорному морі, Гуменюк зазначила, що російські ракетоносії споряджені та заведені до пунктів базування. Для виходу на бойове чергування росіянам потрібно дві-три години, оскільки їх готовність дуже висока.

Голова Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня також поінформувала, що окупанти після зміни керівництва Чорноморського флоту РФ імовірно шукатимуть способи повернути собі позиції в морі.