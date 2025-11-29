Сили оборони атакували авіаремонтний завод у Ростовській області

В ніч на суботу, 29 листопада, Сили оборони успішно атакували цілі на території Росії. Зокрема, під удар потрапив авіаремонтний завод у місті Таганрог. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські військові атакували авіаремонтний завод «ТАНТК ім.Георгія Берієва» у Таганрозі Ростовської області. Там росіяни здійснюють модернізацію стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50. Внаслідок удару виникла пожежа в цеху з ремонту літаків Ту-95.

Крім того, Генштба підтвердив знищення вертикального резервуара РВ-5000 в результаті атаки, що сталась 25 листопада 2025 року на нафтовий термінал порту «Туапсе» в Краснодарському краї.

«Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях Збройних сил Росії триватиме до повного припинення російської збройної агресії проти України», – наголосили в українському Генгтабі.

Крім того, Генштаб підтвердив чергове ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.

Додамо, що російське міноборони заявило про нібито перехоплення 103 українських БпЛА. Зокрема, стверджується, що російська ППО нібито знищила 20 дронів у Ростовській області та 11 – у Краснодарському краї. Про ураження авіаремонтного заводу та Афіпського НПЗ міноборони Росії у своєму зведенні не згадало.