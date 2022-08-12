Сили оборони та безпеки України оприлюднили спільну заяву, в якій закликали світ не допустити російського судилища над полоненими захисниками Маріуполя, а ООН та Червоний Хрест – відвідати бранців в окупованій Оленівці.

В заяві, опублікованій 12 серпня і авторами якої стали усі силові структури України нагадується, що операція з порятунку 2,5 тис. захисників Маріуполя була безальтернативною, 95 з них вдалося звільнити під час обміну наприкінці червня. «Більшість із них мали важкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію», – йдеться в заяві.

Сили оборони також наголосили, що всі державні інституції працюють над тим, щоб повернути всіх українців, які перебувають у полоні ворога, підтримують зв’язок із їхніми родинами, а Україна постійно посилює комунікацію з партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які росіяни чинять із українськими військовими, які перебувають у полоні.

Авторами заяви стали Міністерство оборони, Генштаб, ЗСУ, СБУ, МВС, Держприкордонслужба та інші силові відомства.

Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки Донецької області, де 29 липня росіяни скоїли масове вбивство полонених.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону повідомив, що російські загарбники на 24 серпня готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими.