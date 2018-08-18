Сильна злива затопила Рахів Закарпатської області

Через негоду центр Рахова опинився під водою

Через потужну зливу, яка накрила Рахів увечері п’ятниці, 17 серпня, сімох місцевих мешканців довелося евакуювати з підтопленого будинку. Людей тимчасово поселили в районну лікарню, де вони переночували, а після спаду води вони повернуться додому.

Загалом, станом на вчорашній вечір, внаслідок негоди підтоплено близько п’ятдесяти будинків. Крім того, у воді опинилися кілька десятків автомобілів.

Як пише «Закарпаття онлайн», злива накрила райцентр близько 20-ї години й тривала всього півгодини. Однак зливові потоки були настільки потужними, що знесена з гір деревина закрила кілька містків потоку Буркут, який тече від міського амфітеатру. В результаті утворилися штучні загати і вода, вийшовши з берегів, пішла на центральну частину міста, яка знаходиться в низовині.

Русло потоку розчищали силами районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і техніка Рахівського держлісгоспу.

Інформації про постраждалих людей та руйнування будівель немає, уточнені дані про наслідки негоди будуть оприлюднені пізніше, повідомили у Закарпатській ОДА.

Нагадаємо, у п’ятницю сильна злива з грозою накрила Львів. Стихія, яка почала вирувати після 16:00, затопила вулиці, призвела до зупинки руху електротранспорту, підтоплювала автомобілі. На деяких вулицях люди для пересування використали човни, а рятувальники виносили на руках пасажирів з підтоплених маршруток.