Сильна злива затопила Рахів Закарпатської області

СуспільствоВолодимир Пиріг, 18 серпня30720

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Сильна злива затопила Рахів Закарпатської області
фото Закарпаття онлайн
Через негоду центр Рахова опинився під водою

Через потужну зливу, яка накрила Рахів увечері п’ятниці, 17 серпня, сімох місцевих мешканців довелося евакуювати з підтопленого будинку. Людей тимчасово поселили в районну лікарню, де вони переночували, а після спаду води вони повернуться додому.

Загалом, станом на вчорашній вечір, внаслідок негоди підтоплено близько п’ятдесяти будинків. Крім того, у воді опинилися кілька десятків автомобілів.

Як пише «Закарпаття онлайн», злива накрила райцентр близько 20-ї години й тривала всього півгодини. Однак зливові потоки були настільки потужними, що знесена з гір деревина закрила кілька містків потоку Буркут, який тече від міського амфітеатру. В результаті утворилися штучні загати і вода, вийшовши з берегів, пішла на центральну частину міста, яка знаходиться в низовині.

Русло потоку розчищали силами районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і техніка Рахівського держлісгоспу.

Інформації про постраждалих людей та руйнування будівель немає, уточнені дані про наслідки негоди будуть оприлюднені пізніше, повідомили у Закарпатській ОДА.

Нагадаємо, у п’ятницю сильна злива з грозою накрила Львів. Стихія, яка почала вирувати після 16:00, затопила вулиці, призвела до зупинки руху електротранспорту, підтоплювала автомобілі. На деяких вулицях люди для пересування використали човни, а рятувальники виносили на руках пасажирів з підтоплених маршруток.

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