У Польщі наразі працює понад 750 магазинів Carrefour

Українська торгова мережа «Сільпо», яка належить групі Fozzy Group, може стати одним з головних потенційних покупців магазинів французького ритейлера Carrefour у Польщі, повідомляють Wiadomości Handlowe.

«Сільпо» має зацікавленість у виході на польський ринок вже кілька років. Fozzy Group – другий за величиною продуктовий ритейлер України, який керує понад 840 магазинами під брендами «Сільпо», «Фора», Thrash!, Fozzy, Le Silpo, Favore та FoodPod.

Група раніше зробила перший символічний крок у Польщі: компанія отримала 90% акцій фірми IDKFA IDCLIP, що керує за франшизою крамницею Carrefour у Познані.

«Завдяки цьому Fozzy отримала певну інформацію про реалії діяльності Carrefour у Польщі, зокрема про франчайзингову частину бізнесу французької компанії», – йдеться в повідомленні. Водночас у тексті наголошено, що співкерування магазином у Познані не є повноцінним виходом на польський ринок.

Наразі у Польщі працює 768 магазинів Carrefour. У вересні французькі ЗМІ дізналися, що Carrefour шукає шляхів продажу своїх активів на польському та аргентинському ринках, доручивши банкам опрацювання угоди.

Експерти вважають, що «Сільпо» може скористатися слушною нагодою. Основною перевагою вважають кількість української діаспори у Польщі – це близько 1,5 млн людей. Однак перешкодою залишається логістика: ймовірно, йтиметься не про купівлю цілої мережі, а про часткове придбання окремих магазинів.

З-поміж потенційних покупців також лунають назви мереж Dino, Biedronka, Kaufland тощо.

Офіційно французький ритейлер Carrefour відмовився коментувати інформацію щодо можливої угоди з Fozzy Group, пославшись на переговори.

Раніше Wiadomości Handlowe повідомляли що власник «Сільпо» Володимир Костельман має амбіції створити мережу супермаркетів у Польщі. За інформацією видання, український підприємець 2022 року тимчасово оселився поблизу Варшави.