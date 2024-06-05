Напої для кращого сну можна приготувати за 5-10 хвилинміцного сну

Після напруженого робочого дня хочеться лягти у ліжко і добре виспатися. Та нерідко замість бажаного сну ми перекидаємося з боку на бік і ніяк не можемо заснути. У кращому разі вдається заснути десь під ранок, тож встаємо втомленими і розбитими, бо організм без хорошого сну не може відновити сили. Як наслідок, вдень ми не можемо зосередитися, якісно виконувати роботу. Деякі люди, аби позбутися безсоння, вдаються до снодійних препаратів.

Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, то дієтолог Самрін Санія радить випити один з освіжаючих літніх напоїв, які сприяють розслабленню та кращому сну, повідомляє Health Shots, і ділиться рецептами приготування цих напоїв.

1. Холодний чай з ромашкою та лавандою

Квітка ромашки аптечної з сімейства маргариткових споконвіку використовувалася як лікарська рослина. Дослідження показало, що ромашка може допомогти заснути та зменшити тривогу.

Інгредієнти:

ромашковий чай – 2 пакетики

сухі квіти лаванди –1 ч. ложка

вода – 2 склянки окропу

мед – за бажанням

кубики льоду

Спосіб приготування:

Закип’ятіть дві склянки води, покладіть у неї пакетики ромашкового чаю та сушену лаванду на 5-7 хвилин, а тоді вийміть пакетики і процідіть. За бажанням можна підсолодити медом. Дайте чаю охолонути, а тоді додайте кілька кубиків льоду та насолоджуйтеся.

Холодний чай з меліси

«Додавання лимона у літній раціон допомагає покращити якість сну. Однак немає наукових доказів, які б стверджували, що холодний чай з меліси допомагає заснути, тому потрібні додаткові дослідження», – каже дієтологиня.

Інгредієнти:

свіже листя меліси –¼ склянки

вода – 2 склянки

мед за смаком

скибочки лимона і кубики льоду

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду і залийте окропом листя меліси, залиште на 10 хв. А тоді процідіть і за бажанням підсолодіть медом. Дайте охолонути і додайте кубики льоду з скибочками лимона.

Медово-лавандовий лимонад

«Відомо, що аромат лаванди сприяє заспокоєнню і чай або лимонад з неї може допомогти полегшити тривогу та покращити сон», – каже експерт.

Інгредієнти:

свіжий лимонний сіл – ¼ склянки

мед – 2 ст. л

сушена лаванда – 1 ч. л

вода – 2 склянки

кубики льоду

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду і замочіть в ній сушену лаванду впродовж 5 хв. Тоді процідіть і змішайте з лимонним соком і медом. Дайте йому охолонути і додайте кілька кубиків льоду.

Вишнево-мигдальний смузі

Відповідно до дослідження 2019 року, вживання солодкого мигдалю протягом двох тижнів може зменшити безсоння та допомогти заснути.

Інгредієнти:

вишня – 1 склянка свіжої або замороженої

мигдальне молоко – 1 склянка

мигдальне масло – 1 ст. л

мед (за бажанням) – 1 ч.л

ванільний екстракт – ½ ч. л

Спосіб приготування:

Покладіть усі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідності. Смузі готове до споживання.

Бананово-фініковий смузі

Згідно з дослідженням, банани допомагають знизити ризик розвитку розладів сну. Фініки також сприяють міцному сну. Тож приготування одного з найкращих літніх напоїв з бананами і фініками допоможе краще спати.

Інгредієнти:

банан – один стиглий

фініки без кісточок – 2 шт.2 фініки без кісточок

мигдальне молоко – 1 склянка

мускатний горіх –¼ ч. л

кориця –¼ ч. л

Спосіб приготування:

Покладіть всі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідності. Смузі готове.



6. Золоте молоко (латте з куркумою)

Куркума покращує сон, допомагає рано заснути та покращує NREM-сон. NREM-сон – це коли мозкова діяльність, дихання та серцебиття сповільнюються, температура тіла падає, м’язи розслабляються та рухи очей припиняються.

Інгредієнти:

кокосове молока (або будь-яке рослинне молока) – 1 склянка

порошок куркуми –1 ч. л

кориця –½ ч. л

мед – 1 ч.л

чорний перець – щіпка

Спосіб приготування:

Підігрійте молоко на середньому вогні, додайте куркуму, корицю, мед і чорний перець. Збийте, поки всі інгредієнти добре не поєднаються та не нагріються. Пийте теплим або з льодом.

7. Кокосова вода з ананасом і ромашкою

Як згадувалося вище, ромашка сприяє кращому сну. Поєднання кокосової води з ананасом і ромашкою допомагає покращити цикл сну.

Інгредієнти:

кокосова вода – 1 склянка

свіжі шматочки ананаса – ½ склянки

ромашковий чай – 1 пакетик

кубики льоду

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду і покладіть у неї пакетик ромашкового чаю і залиште на 5 хв. Тоді вийміть пакетик і дайте чаю охолонути. Змішайте кокосову воду, шматочки ананаса та ромашковий чай у блендері до однорідності. Подавайте з кубиками льоду.

Чи є побічні ефекти у цих напоїв?

Хоча згадані літні напої загалом безпечні та корисні для більшості людей, дехто може відчувати побічні ефекти залежно від конкретних інгредієнтів та особистої чутливості.

Ромашка споріднена з амброзією та іншим рослинам сімейства маргариток, тому люди з алергією на ці рослини можуть реагувати на ромашку.

Мигдаль може викликати алергічні реакції у людей з алергією на горіхи.

Куркума у ​​високих дозах може викликати розлад шлунку або кислотний рефлюкс у деяких людей.

У фініках багато природного цукру, який може підвищити рівень цукру в крові, тому діабетикам слід уникати фініків.

Високі дози меліси можуть впливати на роботу щитовидної залози, тому людям із захворюваннями щитовидної залози слід проконсультуватися з лікарем.