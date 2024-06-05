Сім заспокійливих літніх напоїв для міцного сну
Поради дієтолога + рецепти
Після напруженого робочого дня хочеться лягти у ліжко і добре виспатися. Та нерідко замість бажаного сну ми перекидаємося з боку на бік і ніяк не можемо заснути. У кращому разі вдається заснути десь під ранок, тож встаємо втомленими і розбитими, бо організм без хорошого сну не може відновити сили. Як наслідок, вдень ми не можемо зосередитися, якісно виконувати роботу. Деякі люди, аби позбутися безсоння, вдаються до снодійних препаратів.
Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, то дієтолог Самрін Санія радить випити один з освіжаючих літніх напоїв, які сприяють розслабленню та кращому сну, повідомляє Health Shots, і ділиться рецептами приготування цих напоїв.
1. Холодний чай з ромашкою та лавандою
Квітка ромашки аптечної з сімейства маргариткових споконвіку використовувалася як лікарська рослина. Дослідження показало, що ромашка може допомогти заснути та зменшити тривогу.
Інгредієнти:
- ромашковий чай – 2 пакетики
- сухі квіти лаванди –1 ч. ложка
- вода – 2 склянки окропу
- мед – за бажанням
- кубики льоду
Спосіб приготування:
Закип’ятіть дві склянки води, покладіть у неї пакетики ромашкового чаю та сушену лаванду на 5-7 хвилин, а тоді вийміть пакетики і процідіть. За бажанням можна підсолодити медом. Дайте чаю охолонути, а тоді додайте кілька кубиків льоду та насолоджуйтеся.
- Холодний чай з меліси
«Додавання лимона у літній раціон допомагає покращити якість сну. Однак немає наукових доказів, які б стверджували, що холодний чай з меліси допомагає заснути, тому потрібні додаткові дослідження», – каже дієтологиня.
Інгредієнти:
- свіже листя меліси –¼ склянки
- вода – 2 склянки
- мед за смаком
- скибочки лимона і кубики льоду
Спосіб приготування:
Закип’ятіть воду і залийте окропом листя меліси, залиште на 10 хв. А тоді процідіть і за бажанням підсолодіть медом. Дайте охолонути і додайте кубики льоду з скибочками лимона.
- Медово-лавандовий лимонад
«Відомо, що аромат лаванди сприяє заспокоєнню і чай або лимонад з неї може допомогти полегшити тривогу та покращити сон», – каже експерт.
Інгредієнти:
- свіжий лимонний сіл – ¼ склянки
- мед – 2 ст. л
- сушена лаванда – 1 ч. л
- вода – 2 склянки
- кубики льоду
Спосіб приготування:
Закип’ятіть воду і замочіть в ній сушену лаванду впродовж 5 хв. Тоді процідіть і змішайте з лимонним соком і медом. Дайте йому охолонути і додайте кілька кубиків льоду.
- Вишнево-мигдальний смузі
Відповідно до дослідження 2019 року, вживання солодкого мигдалю протягом двох тижнів може зменшити безсоння та допомогти заснути.
Інгредієнти:
- вишня – 1 склянка свіжої або замороженої
- мигдальне молоко – 1 склянка
- мигдальне масло – 1 ст. л
- мед (за бажанням) – 1 ч.л
- ванільний екстракт – ½ ч. л
Спосіб приготування:
Покладіть усі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідності. Смузі готове до споживання.
- Бананово-фініковий смузі
Згідно з дослідженням, банани допомагають знизити ризик розвитку розладів сну. Фініки також сприяють міцному сну. Тож приготування одного з найкращих літніх напоїв з бананами і фініками допоможе краще спати.
Інгредієнти:
- банан – один стиглий
- фініки без кісточок – 2 шт.2 фініки без кісточок
- мигдальне молоко – 1 склянка
- мускатний горіх –¼ ч. л
- кориця –¼ ч. л
Спосіб приготування:
Покладіть всі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідності. Смузі готове.
6. Золоте молоко (латте з куркумою)
Куркума покращує сон, допомагає рано заснути та покращує NREM-сон. NREM-сон – це коли мозкова діяльність, дихання та серцебиття сповільнюються, температура тіла падає, м’язи розслабляються та рухи очей припиняються.
Інгредієнти:
- кокосове молока (або будь-яке рослинне молока) – 1 склянка
- порошок куркуми –1 ч. л
- кориця –½ ч. л
- мед – 1 ч.л
- чорний перець – щіпка
Спосіб приготування:
Підігрійте молоко на середньому вогні, додайте куркуму, корицю, мед і чорний перець. Збийте, поки всі інгредієнти добре не поєднаються та не нагріються. Пийте теплим або з льодом.
7. Кокосова вода з ананасом і ромашкою
Як згадувалося вище, ромашка сприяє кращому сну. Поєднання кокосової води з ананасом і ромашкою допомагає покращити цикл сну.
Інгредієнти:
- кокосова вода – 1 склянка
- свіжі шматочки ананаса – ½ склянки
- ромашковий чай – 1 пакетик
- кубики льоду
Спосіб приготування:
Закип’ятіть воду і покладіть у неї пакетик ромашкового чаю і залиште на 5 хв. Тоді вийміть пакетик і дайте чаю охолонути. Змішайте кокосову воду, шматочки ананаса та ромашковий чай у блендері до однорідності. Подавайте з кубиками льоду.
Чи є побічні ефекти у цих напоїв?
Хоча згадані літні напої загалом безпечні та корисні для більшості людей, дехто може відчувати побічні ефекти залежно від конкретних інгредієнтів та особистої чутливості.
- Ромашка споріднена з амброзією та іншим рослинам сімейства маргариток, тому люди з алергією на ці рослини можуть реагувати на ромашку.
- Мигдаль може викликати алергічні реакції у людей з алергією на горіхи.
- Куркума у високих дозах може викликати розлад шлунку або кислотний рефлюкс у деяких людей.
- У фініках багато природного цукру, який може підвищити рівень цукру в крові, тому діабетикам слід уникати фініків.
- Високі дози меліси можуть впливати на роботу щитовидної залози, тому людям із захворюваннями щитовидної залози слід проконсультуватися з лікарем.