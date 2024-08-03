Симптоми раку у кота: на що звернути увагу і хто в зоні ризику
Сучасні домашні коти живуть значно довше, аніж колись жили їхні пращури. Цьому сприяють якісний догляд за твариною і вчасна медична допомога. Це – хороша новина. Погана ж полягає в тому, що чим старший кіт, тим більше ризиків того, що він захворіє на рак. Саме тому важливо знати симптоми раку у котів, аби якнайшвидше взятися за лікування у разі потреби. Журнал про тварин DailyPaws розповідає, на що звертати увагу і коли бити на сполох.
Чому коти хворіють на рак
Точної причини того, що коти, як і люди, можуть захворіти на рак, немає. В деяких випадках це може бути зумовлено генетично, іноді – через умови довкілля і канцерогенні речовини.
Також деякі види раку у котів можуть викликати віруси. Саме так працює вірус котячої лейкемії, наприклад. Тому, за можливості, потрібно протестувати тварину на нього. Також більше ризиків захворіти у котів, що живуть з вірусом імунодефіциту котів – ВІК.
Найчастіше на рак хворіють коти похилого віку.
Які найпоширеніші види раку у котів
Як і в людей, ракові клітини можуть уразити будь-який орган чи частину тіла кота. Найпоширенішим видом раку, що діагностують у котів, є лейкемія – рак крові, а також – лімфома, коли ураження зазнає лімфатична система.
Також поширені види раку, що вражають у котів:
- Шкіру;
- Ротову порожнину;
- Шлунково-кишковий тракт;
- Молочні залози.
Ознаки і симптоми раку у котів
Важливо, що ці симптоми можуть вказувати і на інші проблеми, не обов’язково на онкологічне захворювання. Та в будь-якому випадку, якщо вони присутні більше 1-2 днів, тварина потребує ретельного огляду і консультації фахового ветеринара.
Отже, ідеться про такі симптоми:
- Поганий запах з роту тварини чи просто поганий запах від неї;
- Діарея;
- Утруднене, важке дихання;
- Слинотеча;
- Збільшені лімфатичні вузли;
- Жовтуватий відтінок шкіри;
- Кульгавість;
- Видимі або підшкірні пухлини;
- Бліді ясна;
- Виразки, що не загоюються;
- Набряки;
- Блювання;
- Хрипи або інші дивні звуки, непритаманні тварині;
- Втрата апетиту;
- Втрата ваги;
- Ознаки болю;
- Поведінкові зміни, особливо, коли тварина ховається.
Як діагностують і лікують рак у котів
Щоб встановити точний діагноз, ветеринар має ретельно обстежити тварину. Зокрема, ідеться про розгорнуті аналізи крові, ультразвукову діагностику, а за потреби – магнітно-резонансну томографію.
Якщо є новоутворення, потрібно зробити біопсію або гістологічне дослідження, щоб точно визначити вид раку і його стадію.
Лікують котів від раку за допомогою тих же методів, що і людей. Лікування багато в чому залежить від стадії котячого раку. Ветеринари використовують:
- Операційне лікування раку;
- Хіміотерапію;
- Променеву терапію.
Якщо ж рак не піддається лікуванню, то тварині дають знеболювальне і просто доглядають за нею до смерті.
Хочеться, щоб наші хвостики завжди були здоровими і радісними, але статистика каже, що приблизно один з котів похилого віку може захворіти на рак. Зменшити ризики допомагають якісне харчування, наявність профілактичних щеплень, нормальна вага тварини і достатні фізичні навантаження.