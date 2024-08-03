Чим раніше виявити рак у кота, тим більше шансів вилікувати тварину і продовжити їй життя

Сучасні домашні коти живуть значно довше, аніж колись жили їхні пращури. Цьому сприяють якісний догляд за твариною і вчасна медична допомога. Це – хороша новина. Погана ж полягає в тому, що чим старший кіт, тим більше ризиків того, що він захворіє на рак. Саме тому важливо знати симптоми раку у котів, аби якнайшвидше взятися за лікування у разі потреби. Журнал про тварин DailyPaws розповідає, на що звертати увагу і коли бити на сполох.

Чому коти хворіють на рак

Точної причини того, що коти, як і люди, можуть захворіти на рак, немає. В деяких випадках це може бути зумовлено генетично, іноді – через умови довкілля і канцерогенні речовини.

Також деякі види раку у котів можуть викликати віруси. Саме так працює вірус котячої лейкемії, наприклад. Тому, за можливості, потрібно протестувати тварину на нього. Також більше ризиків захворіти у котів, що живуть з вірусом імунодефіциту котів – ВІК.

Найчастіше на рак хворіють коти похилого віку.

Які найпоширеніші види раку у котів

Як і в людей, ракові клітини можуть уразити будь-який орган чи частину тіла кота. Найпоширенішим видом раку, що діагностують у котів, є лейкемія – рак крові, а також – лімфома, коли ураження зазнає лімфатична система.

Також поширені види раку, що вражають у котів:

Шкіру;

Ротову порожнину;

Шлунково-кишковий тракт;

Молочні залози.

Ознаки і симптоми раку у котів

Важливо, що ці симптоми можуть вказувати і на інші проблеми, не обов’язково на онкологічне захворювання. Та в будь-якому випадку, якщо вони присутні більше 1-2 днів, тварина потребує ретельного огляду і консультації фахового ветеринара.

Отже, ідеться про такі симптоми:

Поганий запах з роту тварини чи просто поганий запах від неї;

Діарея;

Утруднене, важке дихання;

Слинотеча;

Збільшені лімфатичні вузли;

Жовтуватий відтінок шкіри;

Кульгавість;

Видимі або підшкірні пухлини;

Бліді ясна;

Виразки, що не загоюються;

Набряки;

Блювання;

Хрипи або інші дивні звуки, непритаманні тварині;

Втрата апетиту;

Втрата ваги;

Ознаки болю;

Поведінкові зміни, особливо, коли тварина ховається.

Як діагностують і лікують рак у котів

Щоб встановити точний діагноз, ветеринар має ретельно обстежити тварину. Зокрема, ідеться про розгорнуті аналізи крові, ультразвукову діагностику, а за потреби – магнітно-резонансну томографію.

Якщо є новоутворення, потрібно зробити біопсію або гістологічне дослідження, щоб точно визначити вид раку і його стадію.

Лікують котів від раку за допомогою тих же методів, що і людей. Лікування багато в чому залежить від стадії котячого раку. Ветеринари використовують:

Операційне лікування раку;

Хіміотерапію;

Променеву терапію.

Якщо ж рак не піддається лікуванню, то тварині дають знеболювальне і просто доглядають за нею до смерті.

Хочеться, щоб наші хвостики завжди були здоровими і радісними, але статистика каже, що приблизно один з котів похилого віку може захворіти на рак. Зменшити ризики допомагають якісне харчування, наявність профілактичних щеплень, нормальна вага тварини і достатні фізичні навантаження.