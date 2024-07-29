Андрій та Наталія Манучарові виїхали у Стамбул напередодні повномасштабного вторгнення

Подружжя українців Андрія та Наталії Манучарових, які отримали паспорти РФ та виїхали напередодні повномасштабного вторгнення, володіє частками компаній з надання мікрокредитів в Україні. А син Манучарових Іван є депутатом від партії «Єдина Росія» в парламенті окупованого Криму. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту «Схеми», опублікованому в понеділок, 29 липня.

Журналісти звернули увагу на мережу мікрокредитних організацій «Просто позика» та «Тайм кредит». Фірма «Просто позика» працює в Україні уже 10 років, і налічує більш ніж тридцять філій. Компанія пропонує швидкі кредити від двох до 50 тис. грн. На офіційному сайті зазначають, що процентна ставка у «Просто позиці» може сягати до півтора мільйона відсотків річних, залежно від суми кредиту та терміну його погашення.

«В офіційному реєстрі власник 90% частки компанії вказаний громадянин України Андрій Манучаров. Проте, як з’ясували «Схеми», Манучаров у 2014 році у Криму отримав російське громадянство. Про це свідчать дані Федеральної податкової служби РФ, які обліковують паспорт громадянина Росії Андрія Манучарова з чинним податковим номером», – розповідають розслідувачі.

«Схеми» пригадують, що до приходу в мікрокредитний бізнес Манучаров був держслужбовцем і очолював державне об’єднання «Укрморпорт», маючи у підпорядкуванні 19 українських морських портів, а в Росії – був радником генерального директора федерального підприємства РФ «Росморпорт», яке оперує всіма морськими портами ворога. Журналісти також наводять факти про зв’язки Андрія Манучарова з політиками РФ, зокрема участь у тенісних турнірах у непідконтрольній грузинському уряду самопроголошеній Абхазії та в окупованому Севастополі у 2015 та 2016 роках за підтримки росіян.

Дружина Манучарова Наталія є власницею іншої мікрокредитної організації з мережі – «Тайм кредит». Фірма має щонайменше 11 представництв по всій країні. В офіційному українському реєстрі Наталія вказана як громадянка України. Разом з тим «Схеми» встановили, що вона також отримала громадянство Російської Федерації у 2014 році.

Син подружжя Іван Манучаров, який є депутатом в парламенті окупованого Криму від партії «Єдина Росія», очолює комітет з питань інформаційної політики, технологій та зв’язку. Манучаров молодший відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну, про що свідчить його телеграм-канал «Манучаров Крым Z», де він розповідає про підтримку військових окупантів.

Журналісти кажуть, що клієнти подібних мікрокредитних організацій нерідко стають заручниками ситуації через неможливість погасити заборгованість, враховуючи високу процентну ставку. Відтак боржники можуть стати легкою здобиччю як для місцевих шахраїв, так і російських вербувальників, які пропонують заробити гроші за «виконане» завдання – наприклад, підпал автівки військовослужбовця ЗСУ.

«Схеми» зауважують, що навесні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Нацбанк випустив постанову, якою заборонив росіянам керувати небанківськими фінансовими установами – якими є, наприклад, «Просто позика» чи «Тайм кредит». Відповідно до цього рішення, кредитна організація мала б призначити довірену особу з відповідною діловою репутацією. А її кандидатуру – затвердити НБУ.

«На запит «Схем» в Нацбанку повідомили, що “Просто позика” і “Тайм кредит” не зверталися до них щодо призначення такої довіреної особи. Щобільше – навесні цього року НБУ продовжив ліцензії для провадження діяльності цим компаніям. Термін дії – необмежений», – ідеться у тексті.

«Схеми» надали докази, які свідчать, що Манучаров і його дружина контролювали й продовжують контролювати бізнес через обраного ними представника – оформлюючи довіреність на представництво інтересів в бізнесі на одну й ту саму особу.

У Національному банку на запит журналістів відповіли, що наразі не мають інформації, яка могла б свідчити про наявність у Манучарових громадянства Росії. Там пообіцяли направити запити до Служби безпеки та органів розвідки з метою отримання додаткової інформації. Пресслужба банку пояснила, що у разі підтвердження інформації щодо наявності в цих осіб громадянства Російської Федерації, Нацбанк може припинити ліцензії ТОВ «Просто позика» та ТОВ «Тайм кредит».

У коментарі розслідувачам «Схем» Андрій Манучаров заперечив наявність російського паспорта, сказавши, що це «дурниці» і порадив «приймати ліки». Дружина і син Манчурова на дзвінки не відповіли. Згідно з даними журналістів, Манучаров з родиною виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення, їхня 27-метрова яхта в липні цього року була помічена на південному заході Туреччини. Про те, що Манучаров може жити в Туреччині, свідчить також одна з довіреностей за 2023 рік, видана ним у Стамбулі і яка є у розпорядженні журналістів.