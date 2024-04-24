За співпрацю з росіянами екс-депутату загрожує до 12 років позбавлення волі

Колишньому депутату Одеської міськради заочно оголосили про підозру у пособництві державі-агресору. За даними слідства, він співпрацював з представниками Федеральної служби охорони Російської Федерації. Про це у середу, 24 квітня, повідомили у Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, екс-депутат передав колекцію раритетних автівок для експонування на виставці «Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клуба Федеральної служби охорони Російської Федерації» у Москві.

«Спецслужби РФ використовували автомобілі в пропагандистській діяльності шляхом формування культу величі Росії, позитивного ставлення громадян до влади та силових структур та мотивації молоді до проходження військової служби за контрактом», – йдеться у повідомленні.

Екс-депутат передав росіянам вісім колекційних автомобілів: Packard Twelve, 1936 року, ЗІС 110 Б, 1947 року, ЗІЛ 111А, 1966 року, ЗІЛ 111 Г, ЗІЛ 111 Д, 1966 року, ЗІС 115, 1953 року, ЗІЛ 41051, 1985 року, ЗІЛ 41041, 1998 року.

У Офісі генпрокурора зазначили, що за активну співпрацю з країною агресором одеський депутат систематично отримував схвальні відгуки від представників російської політичної еліти, а також отримав грамоту від генерала ФСО РФ.

Прокуратура заочно оголосила екс-депутату про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 12 років.

Зазначимо, що у Офісі генпрокурора ім’я підозрюваного не називають, але судячи з опублікованого фото, йдеться про Руслана Тарпана.

Фото Офісу генпрокурора та фото Руслана Тарпана з його сторінки у Facebook

За даними руху «Чесно» Руслан Тарпан у 1994 році був обраний депутатом Одеської міської ради. Залишався депутатом Одеської міськради до 2010 року. Балотувався від Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція».

У 2002 році Руслан Тарпан балотувався до Верховної Ради 4-го скликання, як самовисуванець, але не набрав достатньої кількості голосів.

У 2021 році Суд обрав Тарпану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через заволодіння бюджетними грошима під час будівництва об'єкта «Глибоководний випуск» в акваторії Чорного моря. У межах кримінального провадження його оголосили у міжнародний розшук за фактом розкрадання бюджетних грошей.

За даними ЗМІ, екс-депутат Одеської міської ради переховується в Росії.