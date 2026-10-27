Дональд Трамп-молодший підтримує дружні зв'язки з росіянином Умаром Кремльовим

Син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший наприкінці серпня міг зустрітися в Монголії з російським олігархом Умаром Кремльовим. За даними британського видання Financial Times, чоловіки могли провести разом два дні в мисливському таборі Трампа-молодшого на заході країни. Про це у вівторок, 27 жовтня, повідомила газета Financial Times.

Журналісти встановили обставини поїздки за свідченнями місцевих гідів і чиновників, інформацією про авіаперельоти, дописами в соціальних мережах та відкритими документами.

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За даними видання, наприкінці серпня Кремльов прилетів до столиці Монголії Улан-Батора чартерним рейсом із Казахстану, а звідти вирушив до мисливського табору Трампа-молодшого в західній частині країни. Разом із російським олігархом подорожував бізнесмен Артур Мартіросов – партнер венчурного фонду «Восход», який перебуває під санкціями США.

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Як стверджує FT, Трамп-молодший і Кремльов провели разом два дні, після чого росіянин повернувся до Улан-Батора. Один із місцевих учасників поїздки розповів журналістам, що обидва чоловіки поводилися обережно, аби їх не сфотографували разом у таборі Трампа-молодшого.

Представник сина американського президента підтвердив, що між чоловіками є дружні стосунки, які виникли завдяки спільному захопленню полюванням, риболовлею та відпочинком на природі. За його словами, познайомив їх спільний знайомий із мисливського середовища, а жодних ділових відносин між ними немає.

«Дон чітко дав зрозуміти, що з Умаром у нього особисті дружні стосунки, а не ділові. Їхня дружба значною мірою ґрунтується на спільній пристрасті до полювання, риболовлі та відпочинку на природі. Нікого не має дивувати, що вони разом ходили на полювання на початку цього року», – заявив речник.

Водночас фахівці з контррозвідки попереджають, що контакти членів родини президента США з людьми, які мають зв’язки з російською владою, можуть створювати ризики для національної безпеки. Голден Тріплетт, який під час першого президентського терміну Трампа очолював контррозвідку в Раді національної безпеки США, пояснив, що російські спецслужби можуть спробувати використати такі контакти.

«Насправді не має значення, чи мають люди найчистіші наміри. Як тільки російські служби безпеки та розвідки з’ясують, що хтось має стосунки з особою високого рівня, вони спробують використати це як зброю», – сказав він.

Під час перебування в Монголії Трамп-молодший також полював на рідкісного алтайського аргалі – дикого барана, який перебуває під загрозою зникнення. Крім того, він зустрівся з президентом Монголії Ухнаагіном Хурелсухом.

Нагадаємо, російський олігарх Умар Кремльов профінансував частину витрат на весілля Дональда Трампа-молодшого. За даними розслідування ProPublica, на організацію святкування він витратив сотні тисяч доларів. Зокрема, Кремльов оплатив оренду приватного острова та інші витрати, серед яких — організація феєрверків. Гроші надходили від компанії з Дубаю, пов’язаної з Міжнародною боксерською асоціацією (IBA), яку очолює олігарх.