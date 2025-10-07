Центр розташований в парку «Сопільче»

У коворкінг-центрі для переселенців, що розташований у парку «Сопільче», діє приватна танцювальна студія, якою фактично керує син заступника міського голови Тернополя Петро Хімейчук. Про те, що прибуток від оренди коворкінгу йде безпосередньо в його кишеню, підтвердив сам Петро Хімейчук під час розмови з журналістами «20 хвилин». У поліції повідомили ZAXID.NET, що за викритим фактом вже проводять перевірку.

У 2015 році Тернопільська міськрада отримала від Євросоюзу грант на суму 2,19 млн грн для будівництва коворкінг-центру в парку «Сопільче». Цей простір був передбачений для роботи та проведення дозвілля для переселенців з Донбасу та Криму. На місці колишньої громадської вбиральні заступник міського голови Тернополя Іван Хімейчук ще в 2016 році обіцяв облаштувати робочі місця з комп’ютерами та кухнею.

«На місці колишніх громадських вбиралень будується коворкінг-центр – офіс, у якому зможуть працювати одночасно до 50 осіб. Щонайперше, він створюється для підтримки переселенців. У приміщенні буде все необхідне для офісної роботи – ксерокс, принтер, комп’ютери, інтернет тощо», – розповідав тоді Іван Хімейчук.

Однак замість соціального простору там роками працює приватна танцювальна студія «Jolero Dance Center», якою фактично керує Петро Хімейчук – син заступника міського голови Тернополя Івана Хімейчука.

Це довів журналістський експеримент, який влаштували журналісти з «20 хвилин». Вони зателефонували Петру Хімейчуку під виглядом тренерки-переселенки, що шукає приміщення для занять. Він одразу підтвердив, що є власником студії. Далі він охоче розповів про бізнес-модель:

«Ми завжди ділимося 50/50, при тому, що витрати по нашій стороні. Тренер отримує чистими 50% від того, що платить група. Заробіток клубу – в другій половині», – пояснив Петро Хімейчук.

Таким чином, син посадовця не просто керує приміщенням, а отримує з нього прибуток, забираючи половину виторгу в тренерів. Коли ж йому подзвонили вже як журналісти, Хімейчук-молодший заявив, що приміщенням керує «громадська організація», і кинув слухавку.

Петро Хімейчук отримує прибуток від коворкінгу для переселенців

На папері схема виглядає так: комунальна будівля у 2017 році була передана в безоплатне користування на 10 років львівській громадській організації «Західноукраїнський ресурсний центр» (ЗУРЦ). Саме ця організація була партнером міськради по гранту від ЄС. Однак у договорі безоплатного користування є ключовий пункт: ЗУРЦ не має права передавати приміщення третім особам. Фактично, діяльність студії Хімейчука є прямим порушенням цього договору, що є підставою для його дострокового розірвання. Керівник львівської громадської організації Василь Полуйко на запити журналістів не відповідає.

Додамо, що, за даними Opendatabot.ua, з 2016 року фактично Василь Полуйко не лише керував ЗУРЦ, але й до 2023 року перебував на посаді заступника міністра з екології та природних ресурсів. До 2016 року він кілька разів балотувався у Львівські ради від Української галицької партії, але обраний не був.

Заступник мера Іван Хімейчук не підтвердив і не спростував тієї інформації, що його син веде бізнес в комунальному приміщенні. На журналістський запит міська рада провела перевірку. У відповіді, яку підписав сам заступник мера Хімейчук, зазначили, що «порушень не виявлено».

За зверненням журналістів «20 хвилин» поліція Тернопільщини розпочала перевірку використання комунального майна родичами чиновника. У коментарі ZAXID.NET в поліції зазначили, що звернення було внесене в єдиний журнал обліку звернень і правоохоронці наразі досліджують всі факти, які встановили журналісти.