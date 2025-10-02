На посаді Юрій Човган пробув рік

На Тернопільщині звільнили директора комунального підприємства облради «Ветеранський простір» Юрія Човгана. Відповідне розпорядження 2 жовтня підписав керівник облради Богдан Бутковський. Причиною звільнення став конфлікт з працівниками установи – помічниками ветеранів. Юрій Човган зазначив, що заяву на звільнення написав сам і невдовзі планує виїхати за кордон.

Конфлікт між керівником «Ветеранського простору» та працівниками стався влітку 2025 року. Тоді колишні військовослужбовці, які працевлаштувалися в комунальній установі на посади помічників ветеранів, звинуватила Юрія Човгана в зневажливому ставленні до захисників, повідомляло видання «20 хвилин». Працівники установи скаржилися, що отримували зарплати із затримкою та не були забезпечені усім необхідним на своїх робочих місцях. За їхніми словами, доводилося з дому приносити комп’ютери та оргтехніку, купувати папір і канцелярське приладдя.

Звернення до Тернопільської обласної військової адміністрації та Міністерства у справах ветеранів лише частково вирішили проблему – працівникам почали виплачувати зарплатню.

Під час засідання Ради ветеранів 19 вересня фахівці зі супроводу ветеранів порушили питання щодо звільнення Юрія Човгана. Основним аргументом стало те, що під час закладання кошторису установи знову не передбачили грошей на придання необхідних речей для роботи помічників. Також не врахували оплату лікарняних.

Через тиждень після Ради ветеранів голова Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський звільнив Юрія Човгана за угодою сторін від 30 вересня 2025 року. У тому ж розпорядженні він призначив нового керівника – Андрія Якоменка, який раніше був заступником директора.

Юрій Човган прокоментував своє звільнення. Він розповів, що просив гроші на обладнання для працівників. Однак із 300 тис. грн, які були потрібні на оргтехніку, канцелярію та меблі, установа отримала лише половину. Він також додав, що на початку своєї роботи не отримував зарплату, пише «20 хвилин».

Заяву на звільнення Юрій Човган написав сам. Тепер планує виїхати до Лондона. «Зараз я просто виїжджаю за кордон, за сімейними обставинами. Буду там деякий час, але повернуся. У мене є віза, поїду до Лондона. Там треба пробути певний час, аби її підтвердили. Спочатку думав, що просто поїду у відпустку. Але є нерозуміння з різних сторін, не всі усвідомлюють важливість роботи фахівців. Тому вирішив трохи відпочити і переключитися. Принаймні, на пів року», – зазначив Юрій Човган.

Додамо, що Юрія Човгана на посаду керівника комунального підприємства Тернопільської облради «Ветеранський простір» призначили у вересні 2024 року. Раніше він був звільнений з лав ЗСУ наприкінці серпня 2024 року у званні майора начальника служби РХБЗ 105-ї бригади ТрО. З 2021 року він займався підприємницькою діяльністю – має зареєстровану туристичну агенцію. У 2002 році балотувався в Тернопільську міську раду четвертого скликання по мажоритарному округу №21.