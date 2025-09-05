Дописи Олега Синютки з повчаннями, як воювати, не сподобалися військовим

Військовий закликав нардепа від «Європейської солідарності» Олега Синютку вибачитися за його слова про те, що «потрібно менше бравади про українські ракети й безпілотники, і більше демонстрацій їхньої роботи проти агресора». Про це йдеться у дописі військового, колишнього журналіста Данила Яковлева.

Данило Яковлев звернув увагу на те, що Олег Синютка оприлюднив низку постів, «в яких дорікнув українським військовим, мовляв, хлопці забагато говорять про українські дрони, а мало роблять». Йдеться про оприлюднений 22 серпня у соцмережах допис Синютки: «Сьогодні нам потрібно менше бравади про українські ракети й безпілотники, і більше демонстрацій їхньої роботи проти агресора».

Допис Олега Синютки у фейсбуці

«Тобто цей депутат з політичного батальйону «Львівська чарка», що героїчно відбивається у галичанському котлі звертається до Мадяра, Кирила Вереса, Ахіллеса та тисяч інших героїв та повчає їх мистецтву війни. «Менше балачок! Більше діла!», – по суті пише він їм їз окопу свого акаунта в Інстаграм», – обурився Данило Яковлев.

При цьому, зауважує військовий, нардеп Олег Синютка ніколи не мав стосунку до війська.

«Справа в тім, що Синютка в житті не воював, жодного стосунку до оборони та Збройних сил України не має, всі свої тверезі роки провів на посаді головного з протирання штанів, і в принципі, він все життя – політик, тобто «пи$#абол». Немає, в принципі, впевненості, що Синютка зможе відрізнити дрон від ракети. І от цей «воїн» вилазить із соцмереж, на піар в яких витрачає тисячі доларів, і вказує військовим, що треба менше піаритися на українських ракетах та дронах», – додає Данило Яковлев.

Військовий вважає, що саме за президенства Петра Порошенка саботувалися ракетні програми.

«Не будемо згадувати Свинарчуків, разом з якими сивочолий розікрав оборонку. Візьмемо лише один епізод з ракетною програмою «Нептун». Порошенко з 2014 до кінця свого президентського терміну блокував створення ракетного комплексу «Нептун», який після його каденції почали виробляти і потопили ним крейсер «Москву». Бо боявся розізлити путіна, перед яким плазував і тиснув руку», – написав Данило Яковлев.

На його думку, «в Порошенка мають покаятися за провалені ракетні програми, а Синютка – вибачитися перед хлопцями, які віддають життя, щоб такі як він могли за чарочкою у львівській ресторації воювати на сторінках соцмереж».

Сам Олег Синютка пояснив, що своїм дописом висловив претензії до влади, а не до військових. «Коли маєш претензії до влади, а влада немає відповіді, то старається перевести стрілки на військових», – вважає нардеп.