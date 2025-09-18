Сінабони з вишнею – це популярна варіація класичних булочок з корицею, яка поєднує ніжне здобне тісто, ароматну корицю та яскраву кисло-солодку вишневу начинку. Назва «сінабон» походить від американської мережі пекарень Cinnabon, що зробила ці булочки всесвітньо відомими. З часом рецепт набув безліч інтерпретацій. Пропонуємо рецепт від Сookpad.

Інгредієнти Борошно 450 г Молоко 120 мл Масло вершкове 100 г Цукор 60 г Дріжджі 9 г Ванільний цукор 1 упаковка Яйця 3 шт. Сметана 170 г Цукор 60 г Вишня за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Яйця (2 цілих і 1 білок) кімнатної температури з цукром збиваємо до піни. Крок 2 Вливаємо розтоплене вершкове масло, тепле молоко. Крок 3 Досипаємо дріжджі, просіяне борошно та вимішуємо тісто. Ставимо в тепле місце на годину. Крок 4 Готове тісто вимішуємо та розкачуємо в пласт. Змащуємо вершковим маслом, притрушуємо цукром, викладаємо вишні. Крок 5 Звертаємо в рулет та нарізаємо на рівні частини. Змащуємо жовтком та випікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Крок 6 Для заливки збиваємо сметану з цукром. Змащуємо готові булочки та ставимо у вимкнену духовку на 15 хвилин.