Сінабони з вишнею. Рецепт дня0
Сінабони з вишнею – це популярна варіація класичних булочок з корицею, яка поєднує ніжне здобне тісто, ароматну корицю та яскраву кисло-солодку вишневу начинку. Назва «сінабон» походить від американської мережі пекарень Cinnabon, що зробила ці булочки всесвітньо відомими. З часом рецепт набув безліч інтерпретацій. Пропонуємо рецепт від Сookpad.
Інгредієнти
|Борошно
|450 г
|Молоко
|120 мл
|Масло вершкове
|100 г
|Цукор
|60 г
|Дріжджі
|9 г
|Ванільний цукор
|1 упаковка
|Яйця
|3 шт.
|Сметана
|170 г
|Цукор
|60 г
|Вишня
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Яйця (2 цілих і 1 білок) кімнатної температури з цукром збиваємо до піни.
Крок 2
Вливаємо розтоплене вершкове масло, тепле молоко.
Крок 3
Досипаємо дріжджі, просіяне борошно та вимішуємо тісто. Ставимо в тепле місце на годину.
Крок 4
Готове тісто вимішуємо та розкачуємо в пласт. Змащуємо вершковим маслом, притрушуємо цукром, викладаємо вишні.
Крок 5
Звертаємо в рулет та нарізаємо на рівні частини. Змащуємо жовтком та випікаємо при температурі 180 градусів до готовності.
Крок 6
Для заливки збиваємо сметану з цукром. Змащуємо готові булочки та ставимо у вимкнену духовку на 15 хвилин.