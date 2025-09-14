Ватрушка – це традиційна слов’янська випічка, що бере свою назву від слова «ватра», тобто «вогонь». Така випічка завжди пахла затишком у домі. Найпопулярніший варіант – ватрушка з сиром. Рецепт від «Зеленої садиби».

Інгредієнти

Борошно 600 г Сметана 200 г Молоко 200 мл Ванілін пакетик, 2 г Цукор 3-5 ст. л. Дріжджі живі 25 г Яйця 2 шт. Сіль дрібка Сир 500-600 г Яйце 1 шт. Цукор за смаком Родзинки за вподобанням

Спосіб приготування:

Крок 1 Щоб тісто добре піднялося, а здоба була пухкою, розітріть дріжджі з ложкою цукру та залиште на 10-15 хвилин для активації.

Крок 2 Тим часом підігрійте молоко зі сметаною, влийте до дріжджової маси, додайте решту цукру, дрібку солі, яйця, ванілін та борошно. Замісіть тісто, щоб воно стало м’яким і не липло до рук. За потреби додайте ще трохи борошна.

Крок 3 Залиште тісто підходити, потім потисніть його руками та дочекайтеся повторного підйому. Для кращого результату дотримуйтесь подвійного підходу тіста.

Крок 4 Далі розділіть тісто на шматочки по 50 г та сформуйте ватрушки. Дайте виробам підійти ще раз.

Крок 5 Для формування ватрушок використайте чашку, щоб вирізати основу з тіста. Залишки тіста розкачайте, скрутіть у джгутик та викладіть по краю основи, змочивши краї водою для кращого зчеплення. Покладіть на дно листочок м’яти, додайте сирну масу.

Крок 6 Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору.