Пухкі ватрушки з сиром. Рецепт дня0
Ватрушка – це традиційна слов’янська випічка, що бере свою назву від слова «ватра», тобто «вогонь». Така випічка завжди пахла затишком у домі. Найпопулярніший варіант – ватрушка з сиром. Рецепт від «Зеленої садиби».
Інгредієнти
|Борошно
|600 г
|Сметана
|200 г
|Молоко
|200 мл
|Ванілін
|пакетик, 2 г
|Цукор
|3-5 ст. л.
|Дріжджі живі
|25 г
|Яйця
|2 шт.
|Сіль
|дрібка
|Сир
|500-600 г
|Яйце
|1 шт.
|Цукор
|за смаком
|Родзинки
|за вподобанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Щоб тісто добре піднялося, а здоба була пухкою, розітріть дріжджі з ложкою цукру та залиште на 10-15 хвилин для активації.
Крок 2
Тим часом підігрійте молоко зі сметаною, влийте до дріжджової маси, додайте решту цукру, дрібку солі, яйця, ванілін та борошно. Замісіть тісто, щоб воно стало м’яким і не липло до рук. За потреби додайте ще трохи борошна.
Крок 3
Залиште тісто підходити, потім потисніть його руками та дочекайтеся повторного підйому. Для кращого результату дотримуйтесь подвійного підходу тіста.
Крок 4
Далі розділіть тісто на шматочки по 50 г та сформуйте ватрушки. Дайте виробам підійти ще раз.
Крок 5
Для формування ватрушок використайте чашку, щоб вирізати основу з тіста. Залишки тіста розкачайте, скрутіть у джгутик та викладіть по краю основи, змочивши краї водою для кращого зчеплення. Покладіть на дно листочок м’яти, додайте сирну масу.
Крок 6
Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору.
Крок 7
За бажанням змастіть готові ватрушки сметанною помадкою (змішайте сметану з цукром і ваніліном). У сирну начинку також додайте родзинки або інші сухофрукти за смаком.