Осінній пиріг «Затонулі яблука». Рецепт дня0
До теми
- Проста шарлотка з яблуками. Рецепт дня ZAXID.NET
- Перевернутий пиріг з яблуками. Рецепт дня ZAXID.NET
- Пухкі пиріжки з яблуками, як у бабусі. Рецепт дня ZAXID.NET
Німецький пиріг «Затонулі яблука» – це смачна та апетитна випічка, у якій великі скибочки яблук занурюються в ніжне тісто. Якщо ви любите шарлотки, цей пиріг може стати новим фаворитом, особливо разом із традиційним вершковим кремом. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Яблука
|3 шт.
|Лимон
|½ шт.
|Цукор
|½ склянки
|Масло вершкове
|9 ст. л.
|Яйця курячі
|3 шт.
|Борошно пшеничне
|250 г
|Розпушувач
|2 ч. л.
|Сіль
|¼ ч. л.
|Цукор ванільний
|10 г
|Вершки
|30%
|Цукор
|4 ст. л.
|Цукор ванільний
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Духовку розігріти до 180°С. Форму застелити пергаментом.
Крок 2
Яблука почистити, видалити серцевину, нарізати на четвертинки. Тонко нарізати кожну четвертинку вздовж, не дорізаючи до кінця, щоб було «віяло».
Крок 3
Дрібно натерти цедру лимона в глибоку миску або чашу міксера. Вичавити сік з половинки лимона в іншу миску, відкласти.
Крок 4
До чаші міксера додати масло, збити до легкої і пишної маси. Додати ванільний цукор і яйце. Збити до однорідної маси, додати друге яйце. Збити до однорідної маси, а потім додати третє яйце. Збити до однорідності.
Крок 5
Окремо змішати борошно, розпушувач та сіль. Увімкнути міксер на низькій швидкості, додати борошняну суміш і лимонний сік, збити до однорідності.
Крок 6
Викласти тісто у форму, розрівняти верх. Акуратно втиснути четвертинки яблук у тісто серцевиною донизу, залишаючи між ними невеликий простір.
Крок 7
Випікати 35-40 хвилин. Готовність перевіряти шпажкою.
Крок 8
Тим часом збити всі інгредієнти для крему до пишності. Подавати пиріг з ложкою вершкового крему.