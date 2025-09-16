Німецький пиріг «Затонулі яблука» – це смачна та апетитна випічка, у якій великі скибочки яблук занурюються в ніжне тісто. Якщо ви любите шарлотки, цей пиріг може стати новим фаворитом, особливо разом із традиційним вершковим кремом. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Яблука 3 шт. Лимон ½ шт. Цукор ½ склянки Масло вершкове 9 ст. л. Яйця курячі 3 шт. Борошно пшеничне 250 г Розпушувач 2 ч. л. Сіль ¼ ч. л. Цукор ванільний 10 г Вершки 30% Цукор 4 ст. л. Цукор ванільний за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Духовку розігріти до 180°С. Форму застелити пергаментом.

Крок 2 Яблука почистити, видалити серцевину, нарізати на четвертинки. Тонко нарізати кожну четвертинку вздовж, не дорізаючи до кінця, щоб було «віяло».

Крок 3 Дрібно натерти цедру лимона в глибоку миску або чашу міксера. Вичавити сік з половинки лимона в іншу миску, відкласти.

Крок 4 До чаші міксера додати масло, збити до легкої і пишної маси. Додати ванільний цукор і яйце. Збити до однорідної маси, додати друге яйце. Збити до однорідної маси, а потім додати третє яйце. Збити до однорідності.

Крок 5 Окремо змішати борошно, розпушувач та сіль. Увімкнути міксер на низькій швидкості, додати борошняну суміш і лимонний сік, збити до однорідності.

Крок 6 Викласти тісто у форму, розрівняти верх. Акуратно втиснути четвертинки яблук у тісто серцевиною донизу, залишаючи між ними невеликий простір.

Крок 7 Випікати 35-40 хвилин. Готовність перевіряти шпажкою.