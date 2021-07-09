У суботу гідрометцентр оголосив штормове попередження

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що у суботу, 10 липня, по місту та області вдень буде гроза, місцями град. Під час грози у Львові прогнозують шквали 15-20 м/с, град. Температура вночі 15-17° тепла, вдень 25-27° тепла.

«В області 10 липня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем. Мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень по всій території області короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північний, 5-10 м/с, вдень під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18° тепла, вдень 23-28° тепла», – повідомили у Львівському регіональному центрі з метеорології.

Атмосферний тиск та відносна вологість повітря істотно не зміняться.

У неділю, 11 липня, впродовж дня незначна хмарність, можливі невеликий дощ та гроза. Температура 19-26° тепла.

У понеділок, 12 липня, прогнозують вночі до 20° тепла, вдень до 30°, вночі та ввечері можливі опади.

Нагадаємо, що на початку тижня синоптики попередили про спеку з можливими короткочасними дощами.

Зазначимо, що у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.