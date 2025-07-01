Головнокомаднувач обговорив підвищення якості підготовки у ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив на забороні скупчення військових на території навчальних центрів через російські ракетні удари. Для захисту особового складу споруджують нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Про це головком повідомив у фейсбуці 1 липня.

Сирський розповів, що під час щомісячної службової наради обговорив підвищення якості підготовки у ЗСУ, посилення безпеки у навчальних центрах та «інші проблемні питання».

«Заслухав звіти щодо реалізації заходів захисту навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів противника. Моя безумовна вимога – забезпечення та підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах та на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках – заборонено!» – ідеться в дописі.

Для захисту українських військових на локаціях їхньої підготовки споруджуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди. Також реалізуються додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист воїнів, що готуються, тренуються та відновлюються.

«Наголосив на обов’язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги», – додав Сирський.

Також Головнокомандувач ЗСУ визначив завдання для покращення підготовки. Серед них – організувати закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

Окрім цього, за результатами службової наради Сирський анонсував збільшення терміну базової загальної підготовки – з 49 днів до 51 дня. Це потрібно для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА росіян.

Російські атаки на навчальні центри й полігони ЗСУ

Упродовж червня російські окупанти щонайменше чотири рази атакували розташування навчальних підрозділів та тилові полігони Збройних сил України.

1 червня росіяни вдарили по території одного з навчальних полігонів Сухопутних військ на Дніпропетровщині. На той момент жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Утім, внаслідок атаки загинули 12 військовослужбовців і ще понад 60 постраждали.

У Сухопутних військах припустили, що до трагедії призвели дії або бездіяльність посадовців. На тлі цього командувач Сухопутними військами генерал-майор Михайло Драпатий подав у відставку. За його словами, причина звільнення – відчуття відповідальності за трагедію полігоні.

Уже 4 червня російські окупанти завдали удару по території одного з навчальних підрозділів ЗСУ на Полтавщині. У пресслужбі Сухопутних військ заявили, що завдяки комплексу превентивних дій вдалось зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Унаслідок атаки були поранені, кількість яких не називалась.

22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ, де проводили заняття з військовими. Унаслідок атаки загинули троє військовослужбовців, ще 14 отримали поранення.

24 червня російські окупанти атакували ударними дронами «шахед» територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ у Чернігівській області. Поранення отримав військовий, його госпіталізували.