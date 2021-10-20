Через образливий анекдот рітейлери та покупці відмовляються від продукції ТМ Yaro, що належить Юлії Приваловій (на фото)

У понеділок, 18 жовтня, найбільший український маркетплейс Rozetka.ua зняв з продажу продукцію ТМ Yaro, що належить Юлії Приваловій – невістці Геннадія Кернеса і сестрі нардепа від партії «Слуга народу» Володимира Козака. Причиною стало фото жінки на фоні Кремля, що вона виклала в Instagram, а також – анекдот про «бандерівців».

ZAXID.NET дослідив, як на вчинок Юлії Привалової відреагували інші рітейлери. За нашими даними, від продукції ТМ Yaro відмовились також мережі Сільпо та Ашан, кав'ярні Idealist та мережа Алло. Водночас деякі київські мережі не знімають цю продукцію з полиць.

Якщо вчора цукерки та сніданки від ТМ Yaro можна було замовити у львівських магазинах мережі Сільпо принаймні для самовивозу, то вже у середу в онлайн-супермаркеті ця продукція недоступна.

Так само не можна замовити солодощі від Юлії Привалової через додаток Сільпо.

Разом з тим, активіст Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі пише, що у деяких містах доставка продукції ТМ Yaro із супермаркетів Сільпо доступна. Окрім того, вона є на полицях у фізичних магазинах мережі, що підтверджують самі працівники.

ZAXID.NET звернувся до мережі за коментарем про те, що буде з продукцією ТМ Yaro, що вже була на полицях та на складах, а також про те, чи бойкот постійний, чи тимчасовий, та відповіді ми не отримали.

У вівторок придбати продукцію ТМ Yaro можна було і в онлайн-магазинах мережі Ашан. Тоді ми звернулись за коментарем та отримали відповідь, що потрібно написати запит на електронну скриньку. Та вже у середу цукерки, сніданки та інша продукція ТМ Yaro на сайті Ашану недоступні для замовлення.

Так само не можна придбати продукцію від Юлії Привалової у магазинах мережі Епіцентр, що належить подружжю Герег. Хоча раніше, за словами покупців, вона там була.

На сайті Алло у пошуку показує, що в деяких категоріях товарів можна знайти найменування продукції ТМ Yaro. Та якщо перейти в категорію, то дізнаємось, що ані цукерок, ані горішків у продажу немає. На сайті Rozetka через пошук можна знайти лише дві пропозиції з ТМ Yaro – обидві недоступні для замовлення.

Раніше активіст Сергій Стерненко повідомляв, що сервіси доставки Glovo та Rocket також не доставляють замовлення із закладів Юлії Привалової у Києві, утім, невідомо, із чим це пов'язано, адже компанії не висловили своєї позиції. У сервісі Rocket ZAXID.NET сказали, що продукція ТМ Yaro у них не представлена.

«Продукція Yaro не представлена в нашому сервісі, тільки серед асортименту наших партнерів, на який ми вплинути не можемо. Якщо якийсь із ресторанів або магазинів вирішив вилучити продукцію з продажу, то, відповідно, і на нашій платформі вона не буде представлена автоматично», – прокоментували у компанії.

Від Glovo ж відповіді ZAXID.NET наразі не отримав.

Про відмову від продукції ТМ Yaro ZAXID.NET також повідомили у київській мережі кав'ярень Idealist. Там сказали, що асортимент товарів від цього бренду знімають з продажу, адже позиція Юлії Привалової є антиукраїнською.

Хоча з часу скандалу з Юлією Приваловою минуло вже кілька днів, утім він пройшов повз деяких рітейлерів. Наприклад, київська мережа Varus сьогодні має в асортименті продукцію ТМ Yaro. Також не відреагувала на ситуацію низка мереж магазинів здоровго харчування з Харкова, Дніпра і Запоріжжя.

Що таке Yaro?

Yaro – монобрендовий магазин правильного харчування, що розрахований переважно на молодих жінок. Також бренд пропонує трендові детокс-програми, що нібито допомагають схуднути та зміцнити імунітет.

Додамо, що продукція ТМ Yaro представлена у високому ціновому сегменті, тож у магазинах, що позиціонують себе у класі економ, її не було.

Після бійки

Коли скандал навколо ТМ Yaro набрав обертів і рейтинг бренду у Google знизився майже до одиниці, Юлія Привалова в Instagram таки вибачилась за анекдот про «бандерівців» і чи не вперше зробила допис українською мовою, в якому сказала, що вважає себе патріоткою, адже виросла в Україні, веде тут бізнес і платить податки.

«Що стосуюється анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття. Але також хочу наголосити: людину не визначають анекдоти, які вона розповідає. Людину визначає те, що вона робить, де вона живе і як вона живе. І тут ніхто не може мені закинути брак патріотизму», – написала вона.

На Instagram-сторінці ТМ Yaro скандал назвали вірусною атакою та все ж вибачились (в останньому абзаці):

«Ми хочемо бути чесними та вибачитися перед тими, чиї почуття були ображені. Але також хочемо зауважити, що уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим. Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток».

Наразі важко передбачити, якими будуть подальші дії Юлії Привалової. Дехто вважає, що вона «поховала» доволі успішний бізнес власними руками. Наприклад, про це пише співзасновниця видання Creative Women Publishing Орнелла Остапенко:

«Маємо комунікаційний кейс, коли власниця бренду YARO за кілька діб просто знищила свій бренд для лояльної та платоспроможної аудиторії необережним постом та відверто невдалим анекдотом. Як виглядає знищення бренду? Виставити фото з Червоної площі в Москві, відповісти на негатив в коментарях анекдотом, що відверто націлений образити українців, привернути ще більше уваги своїм мовчанням після провокації, після тривалої паузи дуже нещиро вибачитись, зберігши презирство до своєї аудиторії в тексті, додати шаблонний прапор України та виставити себе жертвою травлі. Вибачте, але навіть в мене після цього бажання написати заяву в СБУ та додати її на сайт Миротворець, якщо її там ще немає».

Нагадаємо, що раніше блогер та маркетинг-директор одного зі стартапів групи компаній Fozzy Group В’ячеслав Баранський потрапив у гучний скандал після того, як публічно розкритикував традицію одягати вишиванки, вихваляв російського репера Басту та згадував при цьому «сільську тупість».