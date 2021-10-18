Юлія Прівалова не вибачилась за свої слова та вчинок

Найбільший український маркетплейс Rozetka.ua зняв з продажу товари торгової марки «YARO», після того, як власниця відомого бренду цукерок Юлія Прівалова потрапила в скандал через свої українофобські висловлювання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

Напередодні Стерненко розповів, що Прівалова, яка є невісткою покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і власницею відомого бренду цукерок під своїм фото на тлі Кремля, яке вона поширила в соцмережі, написала українофобський анекдот.

«Невістка Кернеса, сестра нардепа зі «Слуги народу» Козака і дочка мера міста Сокиряни. Вона ненавидить Україну і любить окупантів. Виклала фото з Москви з українофобським «анекдотом», – написав Стерненко та опублікував скріншот з сторінки Прівалової в Instagram.

фото Сергія Стерненка

Кілька днів тому Прівалова опублікувала в Instagram фото, на якому вона позує в Москві на тлі Кремля зі своїм чоловіком. В одному з коментарів їй нагадали, що такі знімки виставляти некоректно, на що вона відреагувала анекдотом про «бандерівців», один з яких спорожнився в свої штани «на зло Росії».

Стерненко закликав відомі українські торговельні мережі відмовитися від співпраці з Пріваловою та не торгувати її товарами.

Сьогодні ж, за словами Стерненка, українські компанії почали реагувати на скандал.

«Закликав відомі компанії відмовитись від співпраці з нею, і ось є перша невелика перемога! Ще учора Rozetka продавала 56 найменувань Yaro, і в наявності були вони майже усі, та сьогодні протягом дня більшість товарів було видалено, а на всіх 20, які ще показує у пошуку стоїть позначка «відсутній у продажу». Це єдине правильне рішення, яке може бути в такій ситуації», – написав він.

Активіст також зазначив, що Прівалова не вибачилась за свої слова та вчинок, а тільки виклала відписку у стилі «ви самі дурні».

«Дуже радий, що у Rozetka є правильна позиція та і надалі купуватиму у неї товари. А от Сільпо, Glovo, Алло та ряд інших компаній поки що мовчать. Сподіваюсь, від них також буде реакція. Прошу питати на їхніх сторінках про співпрацю із українофобкою Юлією Пріваловою», – зазначив Стерненко.

За даними проекту «Центру протидії корупції» PEP, Юлія Прівалова – дочка екс-голови Сокирянського райради на Буковині, екс-голови Сокирянської РДА та чинного мера міста Сокиряни Василя Козака, рідна сестра народного депутата від «Слуги народу» Володимира Козака і дружина сина покійного нині Харківського міського голови Геннадія Кернеса Данила Прівалова.