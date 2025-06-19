Ростислава Ільницького затримали під час обшуків у будинку його тещі Богдани Москви

Скандально відомий львівський експрокурор і зять адвокатки Богдани Москви 32-річний Ростислав Ільницький, якого підозрюють у підробці документів для виїзду за кордон, звільнився зі служби у Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними сайту Lviv.media, його перевели на службу в іншу військову частину в іншу область, однак де саме – невідомо.

Ростислава Ільницького затримали у липні 2024 року під час обшуку будинку його тещі, адвокатки Богдани Москви, яку підозрюють в організації схеми для ухилянтів. Тоді Ростислав Ільницький отримав підозру в підробці документів для виїзду за кордон. Після цього з його декларації стало відомо, що він мобілізувався до ЗСУ. Через це кримінальне провадження в його справі зупинили.

Із його декларації відомо, що експрокурор офіційно був оформлений у Хустському РТЦК, хоча фактично служив у Закарпатському обласному ТЦК. У коментарі журналістам начальник Хустського РТЦК Степан Христонько повідомив, що Ростислав Ільницький займався юридичними питаннями.

«Рахуватися – це означає, що він призначений на одну посаду, а по його здібностях і диплому його використовували трохи в іншій посаді, де він приносив більшу користь. Я його бачив, коли він прийшов у перший день, і він тут же убув в область. І коли вже переводився в частину, знов прийшов – я документи йому підписував», – розповів Степан Христонько.

Він додав, що зараз Ростислав Ільницький уже не служить на Закарпатті. За наказом Генштабу його перевели в іншу область у іншу військову частину. Судячи з декларації, з Хустського РТЦК він звільнився у травні. Наразі його місце служби невідоме.

«Тепер з обласного ТЦК його перевели в якусь іншу частину. Вже, здається, два місяці як він не в Закарпатті. Його переводили в частину – у Вінницьку або Хмельницьку область», – додав керівник Хустського РТЦК.

У останній декларації Ростислав Ільницький задекларував земельну ділянку в Турківській громаді та користування записаною на родичку квартирою у Львові. Його дружина Роксолана Москва-Ільницька у 2023 році стала власницею житлового будинку площею понад 100 м2 у Львові, а також у травні 2024 року отримала у власність квартиру площею 54 м2 у Лисиничах. Також подружжя вказало в декларації автомобіль Audi Q8 2021 року випуску, декларована вартість якого понад 2,3 млн грн.

Ростислав Ільницький задекларував 68 тис. грн зарплати в Закарпатському обласному ТЦК та 74,5 тис. грн грошового забезпечення у військовій частині А 5003, що також зареєстрована на Закарпатський ОТЦК. Його дружина задекларувала понад 116 тис. грн зарплати у ПП «Енергопрофіль» та 16 тис. грн соцвиплат. Ростислав Ільницький зберігає понад 102 тис. доларів та 197 тис. грн готівкою, а Роксолана Москва-Ільницька – 30 тис. доларів, понад 7 тис. євро та 250 тис. грн. Ще 3 тис. доларів готівкою зберігає донька Ростислава Ільницького – Софія Ільницька.

Додамо, що Ростислав Ільницький із 2019 року був заступником місцевого прокурора в Радехові, згодом працював у прокуратурі Печерського району Києва. Скандально відомим він став після розкішного весілля з Роксоланою Москвою – колишньою працівницею ДБР. Після цього поліція оголосила його в розшук через підозру в підробці документів.